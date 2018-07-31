Akşener: 12 Ağustos'ta kurultayımızı toplayacağız

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, 12 Ağustos'ta gerçekleşecek kurultaya işaret etti.

Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte yanımda yer alan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Demokratik bir parti olarak, yerel seçimlerden çok daha güçlenerek çıkmak hedefiyle 12 Ağustos’ta Kurultayımızı toplayacağız. İnşallah her şey memleketimiz ve milletimiz için iyi olacak!"