AKSA, Manisa Doğalgaz Santralini kapatma kararı aldı

Aksa Enerji, 115 megawatt Manisa doğalgaz santralinin lisansının iptali için EPDK'ya başvurdu.

Aksa Enerji 115 megawatt kurulu güçteki Manisa Doğalgaz Santralinin üretim lisansının iptal edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) başvurdu.

Şirketin KAP’a yaptığı açıklamada, “Türkiye sınırları içerisinde rekabetçi bir fiyattan elektrik üretimi gerçekleştirme imkanı gittikçe azalan santralin, yurt dışında dolar bazlı getiri ile yüksek marj sağlayabilecek potansiyel projelerde kullanılması planlanmaktadır” denildi.

Alarko Holding, geçen hafta yaptığı açıklamada, bağlı ortaklığı Altek Alarko’nun Kırklareli’ndeki doğalgaz kombine çevrim santralinde, ekonomik sebeplerden dolayı bir yıl elektrik üretimi yapmayacağını duyurmuştu.