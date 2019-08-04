Akraba atamaları sürüyor: Memur kardeşini özel kalem müdürü yaptı

Konya Ilgın'da AKP'li Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın, belediyede memur olan kardeşini özel kalem müdürü yaptığı ortaya çıktı.

Konya Ilgın'da AKP'li Belediye Başkanı Yalçın Ertaş'ın, belediyede memur olan kardeşini özel kalem müdürü yaptığı ortaya çıktı.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından başkan seçilen Ertaş'ın, kardeşi Onur Ertaş'ı özel kalem müdürü olarak ataması tepkilere neden oldu.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, CHP Ilgın İlçe Başkanı Mustafa Kozan da atama ile ilgili ilişkin açıklamalarda bulundu. Kozan, “Başkan Yalçın Ertaş, belediyede memur olan kardeşi Onur Ertaş'ı özel kalem müdürü yaptı. Ertaş belediyede muhasebe müdürüydü. Kurum içi bile olsa bu atama ilçe halkının tepkisini çekti” diye konuştu.

