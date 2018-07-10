AKP'yle yükselen tarikat hastanesinin başından Sağlık Bakanlığı'na

Erdoğan'ın Sağlık Bakanı olarak atadığı Fahrettin Koca'nın Nakşibendi tarikatının 'himmet paraları'yla kurulan Medipol Hastanesi patronluğundan bakanlığa uzanan öyküsü dikkat çekiyor.

Erdoğan’ın yeni kabinesine Sağlık Bakanı olarak atanan Fahrettin Koca, Medipol Hastanelerinin sahibi. 2010 yılında özelleştirilen TEKEL’in Unkapanı binası Metropol grubuna verilmişti. Nakşibendi tarikatına bağlı İskenderpaşa cemaatine yakınlığıyla da bilinen Koca, Erdoğan ailesinin de özel doktorluğunu yapıyor.

Erdoğan’ın yeni kabinesinde Sağlık Bakanı olarak atadığı Fahrettin Koca’nın, 1997'de kurduğu Medipol Hastanesi AKP döneminde aldığı teşviklerle ihya oldu.

Nakşibendi tarikatından İskenderpaşa dergahıyla ilişkisiyle bilinen ve 1995’te kurulan Server Holding’e ait Esma Hatun Hastanesi'nde başlayan kariyerine bugün Sağlık Bakanlığı’yla devam edecek olan Fahrettin Koca’nın, AKP dönemindeki yükselişi dikkat çekiyor. Server Holding 1995 yılında tarikat üyelerinin himmet paralarının yatırıma dönüştürülmesiyle kurulmuştu.

İskenderpaşa Dergahı’nın lideri Mahmud Esad Coşan’ın 2001’de ölümünün ardından yerine geçen oğlu Nureddin Coşan ilk olarak Esma Hatun Hastanesi’nin ismini Medipol olarak değiştirdi ve büyümeye odaklandı. O dönemde holdinge bağlı Haksağ Sağlık Hizmetleri A.Ş.’nin yönetim kurulunda bulunan Fahrettin Koca başkanlığında şimdiki adıyla Türkiye Sağlık ve Eğitim ve Araştırma Vakfı kuruldu. Ve 2009 yılında vakıf tarafından Medipol Üniversitesi kuruldu.

MEDİPOL'E PEŞKEŞLER: TEKEL BİNASI, KARAYOLLARI VE SGK ARAZİLERİ

2007 yılında Fahrettin Koca’nın Esenler'deki arazisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün olumsuz görüş bildirmesine karşın, belediye meclisinin oybirliğiyle aldığı kararla "Özel Sağlık Alanı"na çevrildi.

İstanbul Kavacık’ta bulunan, Karayolları 17. Bölge otoyol bakım işletme müdürlüğü bakım işletme şefliğinin 400 dönümlük arazisi, 2009 yılında Medipol Vakfı’na 49 yıllığına kiralandı.

2010 yılında özelleştirilen TEKEL’in Unkapanı’ndaki binası “kamu yararına dönük” eğitim hizmetlerinde kullanılması koşuluyla bu özel üniversiteye 49 yıllığına tahsis edildi. Koca’nın mütevelli heyeti başkanı olduğu İstanbul Medipol Üniversitesi'nin kampüsü olan binanın devir işlemi ihalesiz olarak gerçekleşti.

2012 yılında SGK’nin Kadıköy Koşuyolu’nda bulunan taşınmazı Medipol'e devredildi. Koşuyolu’nda bulunan ve değeri oldukça yüksek olan 2 bin 922 metrekarelik taşınmaz, üniversiteye sadece 2 milyon 949 bin TL bedelle satıldı.