AKP'yi kızdıran anket: Şimdiden kaybettik...

31 Mart yerel seçimlerinde Adana'da MHP adayını destekleyecek ve aday çıkarmayacak olan AKP, gösterilen adaya tepkili.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AKP ve MHP'nin ortak adayının CHP-İyi Parti adayının gerisinde olduğunu ileri sürerken, anket sonuçlarının ardından AKP'nin MHP'ye adayı değiştirme önerisi sunduğunu ileri sürdü.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Adana’da mevcut Başkan zaten MHP’li olduğu için burada AK Parti bir aday göstermedi.

Cumhur İttifakı’nın adayı MHP’den oldu.

MHP de aday olarak mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü gösterdi.

Buna karşılık Millet İttifakı adına da CHP’nin çıkardığı aday Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar oldu.

Ve şu anda Cumhur İttifakı’nın en önemli sorunu da Adana haline geldi.

Aslına bakarsanız Cumhur İttifakı’nın Adana’da genel seçimde aldığı oy yüzde 46.03, Millet İttifakı’nın aldığı oy ise yüzde 39.79.

Yani Adana’da Cumhur İttifakı önde bitirdi son seçimi.

Ancak kazın ayağı öyle değil.

Çünkü yapılan tüm kamuoyu yoklamalarında, özellikle de AK Parti için yapılan anketlerde Hüseyin Sözlü, Zeydan Karalar’ın oldukça gerisinde bir oy oranında görünüyor.

AK Parti kurmayları bu oy farkının kapanmasının mümkün olmadığını, Adana’da Sözlü’ye yönelik büyük bir memnuniyetsizlik olduğunu düşünüyorlar. Düşünmenin ötesinde görüyorlar.

Bu yüzden de MHP’nin Hüseyin Sözlü’nün adaylığını geri çekip, kazanma ihtimalini arttıracak, yeni bir aday göstermesi gerektiğini düşünüyorlar.

Bu konuda da Bahçeli’nin ikna edilmesi gerektiğini söylüyorlar.

Muhtemelen dün AK Parti lideri Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında yapılacak görüşmenin de temel konusu bu olacaktı.

Ancak görüşme iptal edildi.

Konuştuğum tüm AK Partililer aday değişmediği takdirde Adana’nın şimdiden kaybedildiği inancında.