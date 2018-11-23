AKP'yi ittifak masasına bu anket sonucu mu oturttu?

Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu. Gezici, "AK Parti'nin tek başına alabileceği oy oranı yüzde 34-35 bandında. MHP ise oylarını yüzde 17 - 18'e çıkarmış durumda" iddiasında bulundu.
Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'a konuşan Gezici, "AK Parti'nin oy oranının yüzde 40'ın altına düşmesi seçimi tek başına kazanamayacağı gösteriyor" derken, "Ekonomik sıkıntılar, terör sorununun çözüm bulmaması, eğitim sorununun devam etmesi, Suriyeli göçmenlerin giderek artması, işsizlik problemi, yargı ve hukukun işlemesi gerektiği gibi işlememesi gibi sorunlar AK Parti'nin oyunun düşmesine neden oldu" ifadesini kullandı.
"Bu sorunların devamlılığı AK Parti'yi yüzde 40'ın altında itiyor. AK Parti bu riski almamak için MHP ile işbirliği yapmak zorunda kaldı. AK Parti birçok dengeyi beraber götürmek zorunda olan bir parti" diyen Gezici, şu ifadeleri kullandı:
MHP ile Kürt seçmene yaklaşımları farklı. Özelilkle büyük şehirlerde AK Parti'nin oyu düşüyor. MHP'siz İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Aydın, Muğla, Balıkesir ile Eskişehir gibi illeri alma şansı yok. AK Parti'nin tek başına alabileceği oy oranı yüzde 34-35 bandında. MHP ise oylarını yüzde 17 — 18'e çıkarmış durumda. Bu anlamda kritik oy oranına sahip olan MHP ile AK Parti arasında işbirliği kaçınılmazdı.Bu iki partinin şu anda toplam oy oranı ise yüzde 51-52 bandını oluşturuyor. AK Parti birçok dengeyi beraber götürmek zorunda olan bir parti. MHP ile Kürt seçmeni buna bir örnek.