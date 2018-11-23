AKP'yi ittifak masasına bu anket sonucu mu oturttu?

AKP'nin MHP ile ittifak masasına oturmak için girişimde bulunmasına ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Bir patronun aracılığıyla düzenlendiği belirtilen ittifak görüşmesinin nedenlerinden birinin anket sonuçları olduğu ileri sürüldü.

Gezici Araştırma Şirketi'nin sahibi Murat Gezici, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair değerlendirmelerde bulundu. Gezici, "AK Parti'nin tek başına alabileceği oy oranı yüzde 34-35 bandında. MHP ise oylarını yüzde 17 - 18'e çıkarmış durumda" iddiasında bulundu.

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'a konuşan Gezici, "AK Parti'nin oy oranının yüzde 40'ın altına düşmesi seçimi tek başına kazanamayacağı gösteriyor" derken, "Ekonomik sıkıntılar, terör sorununun çözüm bulmaması, eğitim sorununun devam etmesi, Suriyeli göçmenlerin giderek artması, işsizlik problemi, yargı ve hukukun işlemesi gerektiği gibi işlememesi gibi sorunlar AK Parti'nin oyunun düşmesine neden oldu" ifadesini kullandı.

"Bu sorunların devamlılığı AK Parti'yi yüzde 40'ın altında itiyor. AK Parti bu riski almamak için MHP ile işbirliği yapmak zorunda kaldı. AK Parti birçok dengeyi beraber götürmek zorunda olan bir parti" diyen Gezici, şu ifadeleri kullandı: