AKP'ye yakın şirket 'seçim anketi' sonucunu açıkladı: AKP'de düşüş

23 Haziran seçimleri öncesi AKP'yi önde gösteren tek anket şirketi olan ORC, 'Bu Pazar Milletvekili genel seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz' sorusuna, seçmenlerin yüzde 30,6'sının AKP, yüzde 26,5'inin CHP yanıtını verdiğini açıkladı.

23 Haziran'da AKP'yi önde gösteren ve seçimin en büyük kaybedenlerinden olan ORC araştırma şirketi, yeni anket sonucunu açıkladı.

Şirketin yaptığı anket sonuçlarına göre, "Bu Pazar Milletvekili genel seçimi olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna, seçmenlerin yüzde 30.6'sı AKP derken, yüzde 26.5'i ise CHP yanıtını verdi.

Anket sonuçlarına göre, Ali Babacan'ın parti kurması halinde "oy verebilirim" diyenler yüzde 11.6 iken, Davutoğlu'na ise yüzde 8.5'lik kesim "oy verebilirim" dedi.

ORC Araştırma'nın son yaptığı anketin sonuçları ise şu şekilde: