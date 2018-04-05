AKP'ye kötü haber: Saraçoğlu Mahallesi'nin satışına izin yok

Cumhuriyet’in ilk toplu konutları olan Saraçoğlu Mahallesi’nin ranta açılması projesine Danıştay'dan iptal geldi.

AKP'nin bir süredir ranta açmak istediği Cumhuriyet'in ilk toplu konut projesi olan Ankara'daki Saraçoğlu Mahallesi için Danıştay'dan güzel haber geldi.

Danıştay 10. Daire, "Saraçoğlu Mahallesi’nde lojman tahsislerinin kaldırılarak ekonomiye kazandırılmasına ilişkin 15/07/2014 tarih ve 2014/6645 sayılı Bakanlar Kurulu kararını" iptal etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Saraçoğlu Mahallesindeki umutlarımız ve anılarımız korundu. Yargıdan üst üste gelen hukuk zaferi, adalet mücadelemizdeki kararlılığımızı ve cesaretimizi güçlendiriyor. Bu kararla Saraçoğlu Mahallesinin geleceği için Cumhuriyetin hukukçuları üzerine düşeni yaptılar. Sözümüz olsun ki, Saraçoğlu Mahallesine evladımız gibi bakacağız” dedi.

Candan, "Üst üste gelen yargı kararlarını 8 Nisan saat 15.00'te Saraçoğlu Mahallesi'nde meşe ağaçlarının olduğu meşeli sokakta kutlamak için şenlik yapıyoruz. Tüm vatandaşları pazar günü Saraçoğlu Mahallesi’nde saat 15.00’te yapacağımız şenliğe sesini sözünü, sazını, umudunu dansını, müziğini alıp gelmesi için davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.