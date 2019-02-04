AKP'ye kötü haber: MHP'ye ilişkin anket sonucu açıklandı

Piar Araştırma Şirketi Başkanı Kadir Atalay, MHP seçmenine ilişkin yaptıkları anket sonucunu açıkladı.

PİAR Araştırma Başkanı Kadir Atalay, 31 Mart seçimlerine ilişkin yaptıkları araştırmaları açıkladı.

Diken'den Minez Bayülgen'e konuşan Atalay, Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı ziyaretin sağ seçmende karşılık bulduğunu ileri sürerken, "Bahçelievler, Beyoğlu gibi AK Parti’nin elinde olan bazı ilçelerin muhalefete geçeceğini öngörüyorduk. HDP’nin kararıyla birlikte bu ilçeleri artık muhalefetin alacağını tahmin ediyoruz. İktidar İstanbul’u belki alacak ama ilçeler bazında büyük güç kaybedecek. " ifadelerini kullandı.

'MHP SEÇMENİNİN YÜZDE 50'Sİ AKP'YE OY VERMEYECEK'

"Son araştırmamızda, MHP’li seçmenlere 'AK Parti’nin aday çıkardığı yerlerde oy verecek misiniz' diye sorduk. Yüzde 50’si ‘Hayır’, yüzde 30’u ‘Evet’ dedi. Yani Türkiye genelinde, MHP seçmeninin en az yüzde 50’si AK Parti adayına oy vermemeyi tercih ediyor" iddiasında bulunan Atalay, "Bu kitle AK Parti’den koparak MHP’ye geçen ve sağın dışındaki adaylara, partilere oy veremeyenlerden oluşuyor. Bir kere millet ittifakına oy vermeleri demek önümüzdeki genel seçimleri etkilemesi anlamına geliyor. Böyle olursa bu kitle millet ittifakının kalıcı seçmeni haline gelebilir. Bu yüzden kritikler" diye konuştu.