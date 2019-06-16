CHP'li Mehmet Bekaroğlu, Has Parti'de birlikte görev yaptığı AKP'li Numan Kurtulmuş'a yönelik dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na "terör gruplarının desteği olduğu" yönünde açıklamada bulunurken, bu sözlere Has Parti'de birlikte çalıştığı CHP'li Mehmet Bekaroğlu'ndan yanıt geldi.

Bekaroğlu, Kurtulmuş'u hedef alarak, "Sayın Kurtulmuş, lütfen susun, insanlara iftira etmekten vazgeçin; yoksa 2012'de Has Parti'yi kapatıp AKP'ye katılırken, hangi terör örgütü ile kimler aracılığında neler konuştuğunuzu açıklarım. O zaman o örgüt henüz terör örgütü değildi mi diyeceksiniz?" ifadesini kullandı.