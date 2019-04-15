AKP'ye göre seçimin iptali için yeni gerekçe: Maltepe'de sayım tasnif ekibini zorla kurdular!

İstanbul seçimlerinin iptalini isteyen AKP'den yeni bir açıklama geldi. Maltepe'deki sayımı yavaşlatmak için elinden geleni yapan AKP adına konuşan İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, 'Maltepe'de sayım tasnif ekibini zorla kurdular. Bir tane hakimin kararıyla karar çıkarttılar. Şeffaf bir seçimi CHP neden istemiyor. MHP ve AK Parti temsilcisi olmadan bir karar çıkartıyorlar. Bu bile seçimin iptalini gerektiren bir durum' dedi.

AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Maltepe'de yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu.

"Maltepe'de şu an oy sayımı devam ediyor. 22. madde çok açık. Büyükşehirin belirlenebilmesinin 39 ilçenin birleşitirilmiş tutanaklarının il seçim kurulan verilmesi gerekir. Şu anda Maltepe ilçesinde tamamlanmadan İl seçim kurulu mazbatayı veremez" diyen Güler, "Büyükçekmece'de ilçe nüfus müdürlüğünde çalışan ve şu an tutuklu olan şahıs usulsüz seçmen kaydı yapmıştır. Seçmen olarak hukuken tanınması mümkün olmayan 11 bin kişinin olduğu gözükmektedir. Şimdi siz nüfus kayıt sisteminde olmayan kişileri Büyükçekmece'de oy kullandırdınız. Şimdi YSK bunu inceleniyor. Aradaki fark zaten 4 bin. Hiçbir vasfı olmayan kişilerin sandık başkanı yapıldığı ortaya çıktı. Usule uygun şekilde seçim yapılmadı. Yine bölgede daha birçok usulsüzlük için yaptığımız başvuruyu YSK inceliyor" ifadelerini kullandı.

Sayımların durdurulmasını sağlayanın CHP olduğunu iddia eden Güler, şöyle konuştu