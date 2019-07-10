AKP'ye göre İBB'nin borcu: 23 milyar 946 milyon 511 bin 951 lira...

23 Haziran seçimleri öncesi borç miktarı 30 milyar liraya ulaşan İBB'ye ilişkin bir rapor hazırlayan AKP, borcun 23 milyar 946 milyon 511 bin 951 lira olduğunu öne sürdü.

AKP İBB Grubu "2019 Mayıs Faaliyet Raporu" adlı 280 sayfalık bir kitapçık yayımlarken, İBB'nin borcuna ilişkin de bilgiye verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye'ne bağlı kurum ve kuruluşlar ile sayıları 30'u bulan iştiraklerinin toplam borcu AKP'ye göre 23 milyar 946 milyon 511 bin 951 lira.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin kısa süre önce yaptığı açıklamada, "Mevcut 28,8 milyar lira gerçekleşmiş borcun yanı sıra; devam eden, ihalesi ve sözleşmesi yapılmış projelerden kaynaklanan yükümlülüklerle birlikte toplam yükümlülüğümüz 52 milyar TL'ye ulaşmaktadır" demişti.