'AKP'ye gelen bilgilere göre üç Büyükşehir el değiştiriyor'

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlere güvenmediğini açıklaması sonrası AKP'li yazar ve gazetecilerle son durumu konuştuğunu yazdı.

Zeyrek, "AK Parti'yi yakından izleyen meslektaşlarımla sohbet ederken dinlediğim tablodan, benim tahminimin AK Parti açısından iyimser olduğu sonucunu çıkardım. Söylediklerine göre AK Parti'ye gelen bilgiler Antalya'nın, Bursa'nın, Balıkesir'in bu seçimde el değiştirebileceğini gösteriyordu" ifadelerini kullandı.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

Bugüne dek kamuoyunun nabzını en iyi tutan, en fazla anket yaptıran siyasi lider olan Erdoğan, belli ki son bir kaç seçimde tahminleri tutturamayan firmalara güvenmiyordu. Erdoğan'ın iki açıklamasını birleştirerek okuduğumda aklıma şu soru takıldı: 'Madem anketlere güvenmiyor, ‘maalesef hala istediğimiz konsolidasyon olmuş değil' tespitini hangi veriyle yapıyor?'

Büyük ihtimalle, hem kendi gözlemleri, hem yakın çalışma ekibinin ve AK Parti teşkilatlarının seçim bölgelerinden, sokaklardan aktardığı izlenimleri dikkate alıyor. Benim şahsi gözlemim, CHP'nin İzmir ve Ankara'yı alacağı, İstanbul'u alamasa da Ekrem İmamoğlu'nun büyük çıkış yapacağı yönündeydi.

Ancak, AK Parti'yi yakından izleyen meslektaşlarımla sohbet ederken dinlediğim tablodan, benim tahminimin AK Parti açısından iyimser olduğu sonucunu çıkardım. Söylediklerine göre AK Parti'ye gelen bilgiler Antalya'nın, Bursa'nın, Balıkesir'in bu seçimde el değiştirebileceğini gösteriyordu. Bunun en büyük gerekçesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'maalesef hala istediğimiz konsolidasyon olmuş değil' diye özetlediği, iki partinin tabanında istenilen düzeyde birleşmenin olmamasıymış.