AKP'ye geçersiz oy veren yurttaşlar pusulaya bu mesajları bıraktı: EYT, maaş, ek gösterge, damat...

AKP'ye oy veren seçmenlerin pusulaya bir mesaj bırakarak geçersiz kıldığı oyların bir bölümü ortaya çıktı.

31 Mart seçimlerinde AKP'ye tepki amacıyla geçersiz oy atan bazı seçmenlerin pusulaları ortaya çıktı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, İstanbul'da ‘geçersiz oy' sayımı yapılan zarfların içinden ilginç mektup ve mesajlar çıkmaya başladı. CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, geçersiz oy sayımında ortaya çıkan ilginç bir zarfı açıkladı. Yarkadaş'ın, “İşte geçersiz oy” diye açıkladığı zarfın içinden, “Kabineye maaş piyangosu vurdu” haberinin kupürü ve hükümete eleştiri mektubu çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, geçersiz oyların sayımı sürürken karşılaştığı bir örneği açıkladı. İstanbul'da bir AKP seçmeni oyunu Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a verdikten sonra üzerine 3600 ek gösterge talebini içeren not bırakarak oyunu geçersiz hale getirdi.

Bir oy pusulasından ise EYT mesajı çıktı.