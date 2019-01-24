AKP'ye desteğini açıklayan vakıf, imar kıyağını kaptı

24 Haziran seçiminde AKP’yi destekleyeceğini açıklayan yandaş Şefkat Vakfı’nın Gaziosmanpaşa’da okullarının bulunduğu arazi, ‘özel eğitim tesisi’ alanına dönüştürülüyor

24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’yi destekleyen 281 vakıf arasında yer alan Şefkat Vakfı ödüllendirildi.

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesi Küçükköy mahallesinde mülkiyeti Şefkat Vakfı’na ait 7 bin 160 metrekarelik arazinin statüsü değiştiriliyor. "Özel eğitim alanı" tanımı getirilmek istenen arazinin üstünde vakfın okulları bulunuyor. Alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’ndan geçti.

BirGün’den Uğur Şahin’in haberine göre Şefkat Vakfı’na ait araziye ilişkin ilk olarak "ilköğretim tesis alanı" tanımının iptal edilip "özel eğitim alanı" yapılması istendi. Devamında da üzerinde okulların bulunduğu araziye dair plan değişikliği hazırlandı. İBB’nin ilgili komisyonunda da kabul edilen plan teklifinde, değişikliğinin gerekçesinin "mağduriyet"ten kaynaklandığı ifade edildi. Buna göre, 2004’te hazırlanan mevcut imar planının, Şefkat Vakfı’nın binalarda tadilat ve çevre düzenlemesi yapmasına engel teşkil ettiği öne sürüldü.

İSKİ’DEN ŞARTLI OLUMLU GÖRÜŞ

İmar Komisyonu’nun raporunda, plan teklifine ilişkin kurumların görüşlerine de yer verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün onay verdiği görülürken, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün sunduğu görüş, oldukça çarpıcı: “Söz konusu parselin kısmen Küçükköy Deresi’nin dere işletme bandında ve taşkın önlemli yapılaşma alanında kaldığı ve bu kısımların imar yolu ya da yeşil alan olarak korunması gerektiği, bu alan içerisinde yapılaşmaya izin verilmemesi gerektiği…”

İSKİ’nin imar teklifine ilişkin sunduğu ‘şartlı olumlu’ görüşün ardından, planda gerekli düzenlenenlerin yapıldığı iddia edildi. Bunun üzerine de İmar ve Bayındırlık Komisyonu, vakfa özel hazırlanan plan teklifini kabul ederek, İBB Meclisi’ne havale etti.