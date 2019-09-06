AKP'nin zorunlu BES dayatması reddedildi: 11 milyon yurttaş BES’ten çıktı

Türkiye Sigorta Birliği, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin başladığı 2017 yılından bu yana ortaya çıkan verileri açıkladı.

Buna göre, otomatik katılım uygulamasıyla 23 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla sisteme giren 16,2 milyon işçiden sadece 5,2 milyonu sözleşmelerine devam etti.

Tam 11 milyon işçiyse AKP'nin zorunlu BES uygulamasından ayrıldı.

2019 yılında sisteme çok daha fazla sayıda işçi dahil edilirken, TKP Emek Merkezi hazırladığı broşürde emekçileri uyarmış ve zorunlu katılıma karşı hareket etmelerini istemişti:

Herkes, otomatik katılanlar adına bütçeden Devlet katkısı ödendiğini sanıyor. Öyle bir şey yok... Devlet katkı ödeyeceğini taahhüt ediyor; bu taahhüt bir hesaba işleniyor ve her yıl TÜFE oranında faiz hesaplanıp bu taahhüde ekleniyor. Daha açık söyleyelim: Devlet kendi parasına hayali faizler yürüterek kendisini borçlandırıyor ve bunu gelecek kuşaklara ödetiyor" vurgusunun yer aldığı açıklamada, emekçilere BES'ten ayrılma çağrısı yapılmıştı.

AKP YENİ DÜZENLEME PEŞİNDE

Bu arada, yurttaşların BES dayatmasını kabul etmemesi üzerine iktidarın çıkışı zorlaştıracak formüller peşinde olduğu biliniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nın ardından sistemden 3 yıl boyunca çıkışın yasaklanması planlanıyor.

TKP EMEK MERKEZİ: HESAPLARI TUTMADI

Son açıklanan sayılar hakkında TKP Emek Merkezi'nin yaptığı değerlendirmede, emekçilerin zorunlu BES'ten ayrılmayı tercih ettikleri vurgulandı ve bundan sonra da sistemin bütünüyle zorunlu hale getirilmesi girişimlerine karşı mücadele etmek zorunda oldukları anlatıldı:

Emekçiler, hükümetin çıkardığı onca düzenleme, devreye soktuğu devlet katkısı ve havuz medyası aracılığıyla ikna çabalarına karşın zorunlu BES dayatmasına kanmadılar. Zorunlu BES'ten ayrılmayı tercih ettiler. Çalışanların %68'inin sistemden çıkmasının bir başka açık nedeni de var. Kriz koşullarında ücretleri reel olarak büyük kayba uğrayan ve ciddi geçim sıkıntısı çekmeye başlayan çalışanlar, ücretlerinden bir de aylık düzenli prim kesilmesini istemiyorlar. Çünkü BES sisteminde ücretlerinden kesintiyle oluşacak bireysel fonların sistemdeki birçok belirsizlik nedeniyle kendilerine güvenli bir gelecek ve katkı sunmayacağını fark ettiler.

Yüksek çıkış oranı nedeniyle hükümet ve patronların, zorunlu BES hesapları tutmadı. Ekonomiye ve sermayeye yeni kaynak yaratma girişimleri, bu başlıkta aksadı. Şimdi, ekonomik programlar ve kalkınma planlarında zorunlu BES'in daha da yaygınlaştırılması ve bütünüyle zorunlu hale getirilmesi için hedefler koydular. Ayrıca, oluşturmak istedikleri kıdem tazminatı fonu ile BES sistemini entegre etmek istediklerini açıkladılar. Çalışanlar, ücretlerinden yeni bir kesinti yapılmasına engel olmak için bu hesapları bozmak zorundalar. Zorunlu BES uygulamasından uzak durmak ve bu sistemin bütünüyle zorunlu hale getirilmesi girişimleri karşısında mücadele etmek durumundalar.

