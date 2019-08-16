AKP'nin zam teklifine tepki: Hepimizle dalga geçiyorlar...

AKP'nin kamu emekçilerine ve emeklilere 2020 yılı için ilk 6 aylık dönemde yüzde 3,5, ikinci altı ay için yüzde 3 zam önerisine KESK'ten tepki geldi. Açıklamada, 'Hepimizle dalga geçilen teklife karşı tüm kamu emekçilerini ortak mücadeleye çağırıyoruz' denildi.

AKP'nin kamu emekçisine ve emeklilere verdiği zam teklifine KESK'ten tepki geldi.

"Hepimizle dalga geçilen teklife karşı tüm kamu emekçilerini ortak mücadeleye çağırıyoruz" başlıklı açıklamada, "Hep beraber adım adım içine sürüklendiğimiz bu kara tabloyu değiştirmenin tek yolu siyasi iktidardan icazet bekleyen, kişisel çıkarlarını milyonların ortak çıkar ve kazanımlarının önüne koyan sözü ile özü yüz seksen derece farklı noktalara savrulmuş olanlarla değil, kamu emekçilerinin ortak talepleri ve halktan yana bir kamu hizmeti için mücadele edenlerle yürümekten geçmektedir. Bunun için KESK olarak sendikalı, sendikasız tüm kamu emekçilerini; Halktan Yana Bir Kamu Hizmeti, Güvenceli İstihdam- Güvenli Gelecek, Demokratik- Adil Bir Çalışma Yaşamı, İnsanca Yaşamaya Yetecek Bir Ücret ve tüm taleplerin hayat bulması için Gerçek Bir Toplu Pazarlık Hakkı için birlikte mücadele etmeye, yeni bir satış sözleşmesine izin vermemek için seslerini yükseltmeye çağırıyoruz" denildi.