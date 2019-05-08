AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel: Kararın doğru ya da yanlış olması önemli değil

AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, 'İktidar Partisi Ak Parti hakkında kapatılma davası açıldı, aynı küfür ve hakaretleri duymadık. Kararın doğru ya da yanlış olması önemli değil, en önemlisi turnusol kağıdı gibi herkesin karekterini ortaya çıkarttı' dedi.

YSK'den önce İstanbul seçiminin iptal edildiğini açıklayan AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, ilginç açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun YSK üyelerine küfür ve hakaret ettiğini, isim isim okuyarak hedef gösterdiğini ve bunun kimsenin dikkatini çekmediğini belirten Özel, 'YSK'nin verdiği karar seçimlerin kısa bir süre sonra tekrar yenilenmesi. İmamoğlu'nun mazbatasını alıp Sayın Binali Yıldırım’a vermedi, bu panik telaş hakaret niye?" dedi.

Milli Görüş hareketinin üç partisinin haksız ve hukuksuz yere kapatıldığını, AKP hakkında kapatılma davası açıldığını ve o süreçte aynı küfür ve hakaretleri duymadıklarını belirten Özel, "Kararın doğru ya da yanlış olması önemli değil, en önemlisi turnusol kağıdı gibi herkesin karekterini ortaya çıkarttı" ifadelerini kullandı.