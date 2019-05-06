AKP'nin YSK Temsilcisi: Mazbata iptali kararı da çıktı

YSK'nin AKP Temsilcisi Özel, mazbata iptali kararının da çıktığını söyledi.

YSK'nin İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesi kararının ardından açıklama yapan AKP YSK Temsilcisi Recep Özel "İstanbul seçimi 23 Haziran'da" dedi.

Özel, açıklamasında yeni seçim tarihinin 23 Haziran olduğunu belirtti ve "Mazbata iptali kararı da çıktı" dedi ve şunları söyledi: