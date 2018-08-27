AKP'nin yerel seçimdeki ittifak kararı belli oldu

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesi AKP'nin aday anketi yaptığı öğrenildi. Öte yandan AKP'nin yerel seçimlerde ittifak yapmayacağı ileri sürüldü.

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler öncesi AKP'nin anket çalışması yaptığı ortaya çıktı.

Mevcut belediye başkanlarının önemli bir bölümünü değiştirmesi beklenen AKP'nin, Ankara ve İstanbul için bakan adaylar düşündüğü ileri sürüldü.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan henüz seçim iklimine girilmeden, belediye başkanları uyanmadan bir araştırma yaptırdı. Bu partilerin oy oranıyla ilgili bir anket değil. Belediye başkanlarının performansı ve yeniden aday gösterildiği takdirde kazanacak ya da kaybedecek olanların ismi üzerinde duruldu. Henüz seçim ortamı politize olmadan önce 'Sizi kimin yönetmesini istersiniz?' sorusu soruldu. Bu çalışma Erdoğan’ın önünde duruyor ama asıl araştırmalar ve değerlendirmeler bundan sonra yapılacak. AK Parti açısından İstanbul ve Ankara seçimleri hayati derecede önemli hale geldi. İstanbul ve Ankara için mevcut kabineden bakanların aday olması dâhil her türlü formül üzerinde çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Selvi, "muhalefetin" ittifak modeli üzerinde çalıştığını da iddia ederken, "Öncelikli hedef İstanbul. Kürtlerin ağırlıkta olduğu ilçelerde HDP’yi, Balkan kökenlilerin olduğu yerlerde İYİ Parti’yi, Büyükşehir’de ise CHP’yi destekleme formülü. İYİ Parti kazanacaklarından ziyade kaybettirecekleri ile ilgili kritik bir rol oynayacak. İYİ Parti İstanbul, Kocaeli, Antalya, Bursa ve Ankara’da AK Parti’nin, İzmir ve Edirne’de CHP’nin, Adana ve Manisa’da MHP’nin şansını etkileyecek" iddiasında bulundu.

Selvi, AKP'nin yerel seçimlerde ittifak yapmayacağı ancak Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de sembolik bir aday çıkacağını ileri sürdü: "Yerel seçimlerde ittifak yapılmayacak. Ancak AK Parti’nin Bahçeli’nin memleketi olan Osmaniye’de sembolik bir aday çıkarması bekleniyor. İstanbul ve Ankara seçimlerinde ise AK Parti açısından MHP’nin desteği önemli olacak. Ama başarabilecekler mi belli değil."