AKP'nin Yenikapı mitingine Bahçeli'nin neden katılmadığı belli oldu

AKP'nin Yenikapı'da yaptığı mitinge Bahçeli'nin de katılacağı ama AKP'lilerin istemediği iddiası gündeme geldi. Bazı AKP yöneticilerinin 'oy kaybediyoruz' diyerek ortak mitinge karşı çıktığı ileri sürüldü.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Yeniçağ yazarı Batuhan Çolak, "Yenikapı'da ortak miting yapılacaktı. Devlet Bahçeli ile birlikte sahneye çıkacaklardı. Ak Partililer istemedi" iddiasında bulundu.

Çolak, bazı AKP yöneticilerinin, "Biz Güneydoğu ve Doğu'da Devlet Bahçeli ile birlikte hareket ediyoruz diye oyları kaybediyoruz" dediğini söyledi.

Çolak, "Şu anda MHP'nin barajı aşabilmesi imkansız görülüyor. MHP'lisiniz, neden sizi eleştiren, bunlar Fatiha bilmezler diyen, Türklüğü ve Türkçülüğü ayaklar altına alan kişiye oy veresiniz? Şu anda MHP'nin yüzde 4'ü, yüzde 5'i alabilirlerse çok ciddi bir başarıdır çünkü ortada vadedilen bir şey yok. Dava mı var ortada? Milliyetçilik davası MHP'de yapılabiliyor mu? Yapılamıyor. Milliyetçilik davası yapılıyorsa MHP'de o zaman milliyetçiliği ayaklar altına alanlarla neden aynı yolda yürüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.