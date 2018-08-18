AKP'nin yeni sözcüsü Ömer Çelik oldu

AKP'nin yeni sözcüsü Ömer Çelik oldu. Partinin MKYK toplantısının ardından açıklama yapan Çelik yeni MYK'yi de açıkladı.
Haber Merkezi
Cumartesi, 18 Ağustos 2018 20:43

AKP'nin bugün yapılan 6. Olağan Kongresinde seçilen yeni Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yeni Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik partinin yeni MYK'sini açıkladı. Yeni oluşturulan AKP MYK'si açıklamanın ardından toplantısına başladı.

AKP'nin yeni MYK'si şöyle: 

Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş 

Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 

Genel Sekreter Fatih Şahin

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir

Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz

Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal

Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz

Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya

(Devamı gelecek)

 