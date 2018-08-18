AKP'nin yeni sözcüsü Ömer Çelik oldu

AKP'nin bugün yapılan 6. Olağan Kongresinde seçilen yeni Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yeni Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik partinin yeni MYK'sini açıkladı. Yeni oluşturulan AKP MYK'si açıklamanın ardından toplantısına başladı.
AKP'nin yeni MYK'si şöyle:
Parti Sözcüsü Ömer Çelik
Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş
Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı,
Genel Sekreter Fatih Şahin
Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir
Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz
Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal
Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz
Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya
(Devamı gelecek)