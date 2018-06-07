AKP'nin yeni seçim santajı: Bedelli askerlik

24 Haziran seçim gündemi henüz ortaya çıkmadan bedelli askerlik için 'kesinlikle söz konusu değil' açıklaması yapan AKP, 24 Haziran sonrası art arda bedelli açıklaması yapmaya başladı. AKP'li yetkililer seçimi bir santaj olarak kullanırken, seçimden sonra bedelliyi gündeme alacaklarını dile getiriyor.

Seçim gündemi öncesi bedelli taleplerini geri çeviren AKP, 24 Haziran takvimi ortaya çıkar çıkmaz bu konudaki açıklamalarını değiştirdi.

Bedelli askerliğin gündemlerinde olmadığını defalarca açıklayan Erdoğan, bu konudaki ilk değişim sinyalini 29 Nisan'da yaptığı, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Hele bir tarafta Afrin bir tarafta Fırat Kalkanı varken, bu şehitlerimize saygısızlık olur. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır" açıklamasıyla vermişti.

Erdoğan bu açıklamadan günler önce, "Bedelli askerliği bu gündemde doğru bulmam" demişti.

ÖNCE BİNALİ YILDIRIM, SONRA MAHİR ÜNAL

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından birçok AKP'liden üst üste açıklamalar gelirken, Başbakan Binali Yıldırım, "Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza" ifadelerini kullandı.

Son olarak AKP Sözcüsü Mahir Ünal da konuyla ilgili bir açıklama yaparken, "Yeni cumhurbaşkanlığı sistemine geçişten sonra bedelli askerlik konusunu gündemimize alacağız" dedi.

5,5 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Başbakan Binali Yıldırım, asker kaçakları, bakayalar, erteleyenler ve yoklamaya tabi olanların sayılarını açıklamıştı:

"Şu anda yoklamaya tabi olan, yani askerlik çağı gelmiş olanların sayısı 585 bin 210, yoklama kaçağı 570 bin 422, bakaya 56 bin 947, firar 5 bin 772. Askerliğini ertelemiş olanlar 2 milyon 930 bin 279, bu öğrencilik dışında erteleyenler. Bir de öğrencilik nedeniyle ertelemiş olanlar var. Onlar da 1 milyon 885 bin 438. Silah altında bulunan er sayısı da 360 bin 869. Ve 2019’da planlanan silah altına alınacak sayı 345 bin 933.Toplam 5 milyon 448 bin 858 kişi var askerlikle ilişkisi devam eden.

Ancak biz önümüzdeki sene 345 bin 933 kişi alabileceğiz. Bunu 345 bin 933’e böldüğümüz zaman 15.7 yıl, yaklaşık 16 yıl sürüyor. Bunların yaşlarını dondursak bile 16 yıl boyunca askerlik bu vatandaşlarımızın önünde bir engel, sorun olarak devam edecek; gerçek bu.

İhtiyacımız belli, 350 bin. Ama birikmiş 5,5 milyon vatandaş var, nasıl çözeceğiz? Bedelli gündemde yok. Hassasiyetler var."