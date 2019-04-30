AKP'nin yeni hedefi huzurevleri: Yaş sınırı değişiyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, 'Huzurevlerinde 60 yaşın üstünde aktif yaşlılar kalıyor. Bunu 65'e çıkaracağız' açıklamasında bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, İnönü Üniversitesi, Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliği Erasmus+ tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Uluslararası Sağlıklı Yaşlanma Sempozyumu" düzenlendi.

Burada bir konuşma yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, "Huzurevlerinde 60 yaşın üstünde aktif yaşlılar kalıyor. Bunu 65'e çıkaracağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın, Bakanımızın talimatlarıyla 65'e çıkarmak için çalışıyoruz. Bir de ne var tam bağımlı dediğimiz hasta grubumuz var. Bunlar için de yaşlı bakım rehabilitasyon merkezlerimiz var. Bunun şu anda 6 bine yakın yatak kapasitesi var. Gündüz bakım modellerimiz var, bunlar da çok önemli. Bu engelli ve yaşlılarımızın gündüz gelip, akşam evine gittiği bir modeldir" ifadelerini kullandı.