AKP'nin yaptırdığı anketten çıkan sonuç belli oldu

AKP'nin 2019 için yaptırdığı anketin sonuçlarının partide hayal kırıklığı yarattığı belirtiliyor. Akşener'in 'Şu araştırma sonuçlarını açıkla kardeşim. Yani çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını' dediği anketten Erdoğan'a yüzde 44 oy çıktığı ileri sürüldü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunarak, “Şu araştırma sonuçlarını açıkla kardeşim. Yani çekmecende bulunan araştırma sonuçlarını, kamuoyu yoklamalarını açıkla” dediği anketin sonuçlarına ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. Duvar'da yer alan habere göre, Erdoğan’ın ‘anket yaptırmayın’ talimatından sonraki ilk kamuoyu yoklamasının iktidar partisinde hayal kırıklığı yarattığı konuşuluyor. O ankete göre ‘Afrin Harekâtı’nın, ‘Cumhur İttifakı’na katkısı yüzde 1 civarında kaldı. Ankete göre ‘Cumhur İttifakı’nın adayı Erdoğan’ın oy oranı yüzde 44’te kaldı. Haberde, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 26, Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranının ise yüzde 20.2 olduğu iddia edildi. İLGİLİ HABER AKP'nin seçim hilelerine karşı şimdiden harekete geçenler bu metni imzalıyor