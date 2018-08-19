AKP'nin 'yap-işlet' modeli nedeniyle otoyol ve köprü ücretlerinde dolardan TL'ye geçilemiyor

Özel sektör tarafından işletilen Yavuz Sultan Selimve Osmangazi köprüleri ile Avrasya Tüneli'nde geçiş ücretlerinde dolardan TL'ye geçişin mümkün olmadığı öğrenildi.

Özel sektör tarafından işletilen Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, Avrasya Tüneli ve İstanbul-İzmir otoyolunun finansman anlaşmaları nedeniyle geçiş ücretlerinde dolardan TL'ye geçilemedi.

Habertürk'ün hazırladığı habere göre, bu yolların finansmanı için bankalardan dövizle kredi kullanılması nedeniyle dolardan TL'ye geçişin mümkün olmadığı belirtildi.

BAHÇELİ ÖNERMİŞTİ

Pastör Brunson meselesi üzerine ABD ve Türkiye arasında yaşanan siyasi ve ekonomik krizin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, karayollarında uygulanan ücretlerin dolardan TL'ye çevrilmesini önermişti.

Ancak, bahsi geçen karayolları özel sektör tarafından "yap-işlet" modeliyle finanse edildiği ve anlaşmalarda geçiş ücretleri döviz bazında belirlendiği için ücret kurlarının değiştirilemediği öğrenildi.