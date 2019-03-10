AKP'nin 'sokak' endişesi seçim vaadini iptal ettirdi

Yerel seçimleri kazanabilmek için '3 bin 600 ek gösterge' gibi mali konularda bazı düzenlemeleri seçimden önce çıkarmayı düşünen, ancak bundan daha sonra vazgeçen AKP’nin emeklilikte yaşa takılanların (EYT) Ankara’da yaptıkları eylem nedeniyle böyle bir karar verdiği ileri sürüldü.

AKP, “hakkını sokağa çıkarak arama” eğiliminin artacağı ve bunun örgütlü bir hale geleceği endişesi yaşıyor.

AKP’nin seçimlerden önce öğretmen ve polisler başta olmak üzere 4 meslek grubundaki kamu çalışanlarına emeklilikte “3 bin 600 ek gösterge” düzenlemesini Meclis’ten çıkarması bekleniyordu.

Parti içinde görüş ayrılıkları olsa bile en azından sayıca diğer meslek gruplarından fazla olan öğretmenler için bu düzenlemenin yapılabileceği dile getirilmiş, hatta MYK toplantılarında bu konuda bir çalışma yapılması yönünde karar alındığı kamuoyuna yansımıştı. Ancak AKP, bu yöndeki kararından son anda vazgeçti.

'EYLEMLERİ ARTIRIR ENDİŞESİ'

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, AKP’nin bu kararı almasında emeklilikte yaşa takılanların Ankara’da yaptıkları mitingin etkili olduğu kaydedildi.

Yalnızca öğretmenler için çıkarılacak bir düzenlemenin aynı hakkı isteyen diğer gruplarda büyük rahatsızlık yaratacağı ve tepkilere neden olacağına dikkat çeken parti yöneticileri, “Kendilerine emeklilikte yaşa takılanlar olarak tanımlayanlar eylem yaptı ve hükümet üzerinde baskı kurmaya çalıştı. Seçimden önce yapılacak bir düzenleme kötü bir örnek oluşturup herhangi bir konuda hak talep eden kesimlerin hakkını sokakta araması ve örgütlenmesi gibi bir durum ortaya çıkarır. Bu da eylem baskısıyla hükümete sürekli bazı düzenlemelerin dayatılmasını getirir. Böyle bir durumda da ekonomik dengeler açısından yürütme organı görevini sağlıklı biçimde yürütümez” görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öğretmen, polis, sağlık çalışanları ve imamlar için ek göstergenin 3 bin 600’e çıkarılacağı vaadinde bulunmuştu.