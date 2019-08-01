AKP'nin 'sistem revizyonu' belli oldu: Partili koordinatör, daha fazla kararname

AKP'nin 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri sonrası başkanlık sisteminin aksayan yönlerinin revize edileceği yönündeki açıklamaları sonrası yapılan çalışmalardan ilginç sonuçlar çıktı. Meclis-hükümet ve parti arasında koordinasyonu sağlayacak bir mekanizma oluşturulması planlanırken, bu mekanizmayı işletecek partili bir koordinatör atanacak. Meclis'in etkisinin nasıl artırılacağının da görüşüldüğü toplantıdan çıkan bir diğer ilginç sonuç ise daha fazla cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılması oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim sonrası verdiği talimatın ardından başkanlık sisteminin aksayan yönlerinin tespit edilmesi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlığında yapılan çalışmaların ana hatları belli olmaya başladı.

AKP'NİN ÇÖZÜMÜ: PARTLİ KOORDİNATÖR

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Oktay’ın başkanlığında dün, hukukçular ve bazı parti yöneticilerinin de katıldığı bir toplantı daha yapıldı. Edinilen bilgilere göre toplantıda, sistemin aksayan yönleri başlıklar hâlinde sıralandı ve bu konuda atılacak adımlar masaya yatırıldı. Yapılan çalışmalara ilişkin raporun bayramdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağı belirtilirken, özellikle Meclis ile hükûmet arasındaki koordinasyon probleminin giderilmesi için farklı öneriler tartışmaya açıldı. Bu kapsamda, Meclis-hükûmet ve parti arasında koordinasyonu sağlayacak bir mekanizma oluşturulması ve bu mekanizmayı işletecek bir koordinatör atanması gündeme geldi. Koordinatörün bir parti yöneticisi olması üzerinde duruluyor.

AKP'Lİ VEKİLLERE DAHA FAZLA İNİSTİYATİF

AKP kurmayları, özellikle bürokrasi tarafından hazırlanan kanun teklifi veya diğer düzenlemeler konusunda milletvekillerinin dışarıda tutulmasından kaynaklanan sıkıntılar olduğunu belirterek “Bunun son örneğini Askerlik Kanunu’nda yaşadık. Yasa teklifi hazırlandı, Meclis’e sunuldu. Kendi içimizde tam olarak değerlendirme yapılamadı. Milletvekili arkadaşlar da haklı olarak bazı yerlerine itiraz ettiler ve görüşmelerini ertelemek zorunda kaldık. Hâlbuki, kanuni değişiklikler Meclis’e gelmeden önce ilgili bütün milletvekillerinin görüşleri alınsa siyasi dokunuşlar yapılsa bu tip sıkıntılar olmayacak” görüşünü dile getirdi. Bu konuda ilk adımın geçtiğimiz günlerde atıldığını belirten AKP kaynakları “Okul servislerindeki sensör zorunluluğunu bir yıl erteleyen düzenlemeyi ilgili bakanlıklar ve parti yönetiminin katıldığı toplantılarda tartışarak kararlaştırdık. Bürokrasi bazı şeyleri hazırlayıp getiriyor ama siyasi açıdan ne getirir ne götürür bunu hesap edemiyor. Bundan sonra atılacak adımların siyasi sonuçlarını da dikkate alacak şekilde değerlendirme yapılacak. Sonuçta, sokakta vatandaşla veya yapılacak bir düzenlemenin doğrudan muhatabı siyasetçiler oluyor” değerlendirmesini yaptı.

DAHA FAZLA KARARNAME

Fuat Oktay’ın başkanlığındaki toplantılarda Cumhurbaşkanı’nın kararname yetkisi konusunda da değerlendirmeler yapıldı. Bazı düzenlemelerin kararname konusu olmasına rağmen, bakanlıklar tarafından Meclis’ten çıkarılmak istendiğinin belirtildiği toplantıda “Yeni sistemde, kanun mevzuu olmayan düzenlemeler için Cumhurbaşkanı’nın kararname yayımlama salahiyeti var. Bunun daha etkin kullanılması gerekiyor. Bazı bakanlıkların bürokrasisi, en küçük bir düzenlemeyi bile Meclis’ten geçirmek istiyorlar. Hâlbuki belki bir yönetmelikle, belki de Cumhurbaşkanı Kararnamesi’yle halledilecek bir konu. Hâl böyle olunca bizim de eleştirdiğimiz torba kanun usulüne başvurmak mecburiyetinde kalıyoruz. Kararname ile çözülecek konular varsa bunlar kanun konusu yapılmamalı” görüşü dile getirildi.