AKP'nin 'siber' seçim odası

AKP tarafından kurulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, seçim gecesi boyunca siber hareketleri takip edecek.

Seçim gecesi ülke genelindeki tüm siber hareketler, Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) bünyesindeki Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nden (USOM) izlenecek.

Hürriyet’e açıklamada BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, “Türkiye genelinde iletişim şebekesinin kesintisiz şekilde devam etmesi, her zaman olduğu gibi seçim gecesi de amacımız. USOM’da 100’e yakın personelin tamamı görevinin başında olacak. MİT, Emniyet ve Jandarma ile irtibat halinde olacağız. Ulaştırma Bakanlığı’ndan yetkililer de bizle birlikte olacak. Ayrıca, 970 kurum ve kuruluşta 2 bin 397 kişi de siber tehditlere karşı anlık olarak koordine edilecek" dedi.