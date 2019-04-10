AKP'nin seçimlerin yenilenmesi talepli dilekçesi ortaya çıktı

AKP'nin 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'daki itirazları sürüyor.
Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığını iddia eden AKP, bu gerekçeyi ileri sürerek seçimlerin iptal edilmesini talep etti.
AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, iptal dilekçesini sosyal medya hesabından paylaştı.
YSK’nın gündemindeki B.Çekmece ilçemizin İBB Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçemizi İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na verdik. Yasal ve meşru itiraz hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. pic.twitter.com/A3Bx8UNHNR
— Bayram Şenocak (@bayramsenocak) 9 Nisan 2019