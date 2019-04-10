AKP'nin seçimlerin yenilenmesi talepli dilekçesi ortaya çıktı

AKP'nin Büyükçekmece seçimlerinin yenilenmesine ilişkin yaptığı itirazın dilekçesi ortaya çıktı.

AKP'nin 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'daki itirazları sürüyor.

Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığını iddia eden AKP, bu gerekçeyi ileri sürerek seçimlerin iptal edilmesini talep etti.

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, iptal dilekçesini sosyal medya hesabından paylaştı.