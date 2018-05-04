AKP'nin seçim vaadi: Yedi kez uzattığı OHAL'i kaldırmayı vaat edecek

Seçmenin OHAL’e tepkili olduğunu belirleyen AKP, seçim kampanyasında yedi kez uzattığı OHAL'i kaldırmayı vaat edecek. Ülkeyi 21 Temmuz 2016'dan beri OHAL'le yöneten AKP, geçen ay OHAL'i yedinci kez uzatmıştı.

Seçmenin OHAL’e tepkili olduğunu belirleyen AKP, seçim kampanyasında yedi kez uzattığı OHAL'i kaldırmayı vaat edecek.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre AKP’nin yaptırdığı araştırmalarda, seçmen üç konuda sorun olduğu görüldü.

Sorunlu başlıklar "OHAL uygulaması ile demokrasiden uzaklaşıldığı, partinin kuruluş ilkelerine aykırı devletçi bir politika izlediği ve yapılan düzenlemelere rağmen ekonomideki kırılganlığın giderilemediği" şeklinde sıralandı.

Parti seçim kampanyasında sorunlu başlıklara ilişkin söylem geliştirdi. Seçmenin OHAL tepkisine karşılık olarak "AKP’nin kuruluş ilkelerine sadık olduğu ancak FETÖ, PKK ve IŞİD’la mücadele nedeniyle zorunlu kısıtlamalara gidildiği, OHAL’ın kaldırılacağı, partinin devletçi politika izlemediği, sadece devleti korumak için karar almak zorunda kaldığı" tezi işlenecek.

Seçmenin AKP’den uzaklaşmasını önlemek için partinin 16 yıl boyunca attığı adımlar ve aldığı kararlardan örnekler verilecek. Yaşanan dönemin olağanüstü olduğu için bazı sınırlandırmalar getirildiği ve bunun geçici olacağı vurgusu yapılacak. AKP, ekonomide alınan kararların sonuçlarının gelecek aylarda görüleceği ve sorunların aşılacağı mesajı da verecek.

AKP kampanyasını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üzerine kuracak. Parti, Meclis çoğunluğunu kaybetmemek için hem Erdoğan’a hem AKP’ye oy verilmesi için özel olarak çalışacak.

21 Temmuz 2016'da ilan eden AKP, OHAL'i 18 Nisan 2018'de yedinci kez uzatmıştı.