AKP'nin seçim oyununu ortaya çıkardı, hakkında suç duyurusunda bulunuldu

AKP Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş ve İl Başkanı Fuat Özgür Çalapoğlu, kentte HDP'li 6 bin 488 seçmenin kaydının silindiğini ortaya çıkaran HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Siirt'te yıllardır aynı ikamette oturan 6 bin 488 yurttaşın seçmen kayıtlarının silindiği ortaya çıkarken, AKP'den konuya ilişkin ilginç bir açıklama geldi.

Seçmen kayıtlarının silinmesini ortaya çıkaran isimlerden olan HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklayan AKP Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş ve İl Başkanı Fuat Özgür Çalapoğlu, "Geçmişte tehdit, şantaj ve mahalle baskılarıyla hemşerilerimizin bizimle irtibatlarını koparanlar bugün halkımızla olan sıkı bağlarımızı koparamayacaklarını anlayınca türlü türlü iftiralara başvuruyorlar" açıklamasında bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, yapılan açıklamaları şaşkınlıkla okuduğunu belirterek, "Gerçekten iktidar partisinin adayı ve il başkanı olduklarını şaşırtmadılar. Açıklama ile ne kadar gayri ciddi olduklarını ispatladılar. Ciddi veriler açıkladım ve belge ile 6 bin 488 oyun silindiğini söyledim. Bir hukukçu olarak gerçekten ne için suç duyurusunda bulunacaklar merak ediyorum. Dün İl Nüfus Müdürü telefonlarıma çıkmayacak kadar kendinde güç buluyor. Ben görüşmek istemiyorum diyor. Bu haddi kimden alıyor, anlıyoruz. Bir memur, bir kentin vekilinin telefonuna nasıl olur da cevap vermiyor. Demek ki gücü AKP İl Başkanı, adayı veya başka yerlerden alıyor" dedi.