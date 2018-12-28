AKP'nin seçim kampanyasının 'odağını' açıkladı: Fırat'ın doğusuna operasyon

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 'Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyon seçim kampanyasının odağına yerleşecek' dedi.

AKP'nin yerel seçim çalışmalarına ilişkin Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken bir yazı geldi.

"Görünen o ki ekonomik durum sandığı etkileyecek unsurlardan birini oluşturacak. Bunlara iki başlığı daha ekleyin derim" diyen Selvi, "Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyon seçim kampanyasının odağına yerleşecek. CHP’nin kanalı olan Halk TV’de Mine Kırıkkanat’tan 'Atatürk benim ilahım, tapıyorum' şeklindeki bir çıkış ya da Metin Akpınar’ın, 'Her faşizmde olduğu gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler' sözleri tarzında yapılacak yeni bir yayın, kampanyayı unutturur, tartışmaların odağına yerleşir" ifadelerini kullandı.

Selvi, CHP'nin Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı'ndan istifa etmemesine neden tepki göstermediğini de şu sözlerle açıkladı:

Dikkatinizi çekti mi bilmem ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda hiçbir açıklama yapmadı. Kılıçdaroğlu’nun suskun kalmasının sırrı Binali Yıldırım ile 2 Aralık tarihinde yaptıkları görüşmede yatıyor. Birkaç cılız sesin aksine CHP’den Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’ndan istifa etmesi yönünde güçlü bir çıkış beklenmiyor. Zaten Binali Yıldırım da “İstifa konusu kapanmıştır. Tartışma benim dışımda” diyerek noktayı koydu. Ama bu parantezin ucu açık. Çünkü CHP’nin İstanbul’daki kampanyasında bunu kullanacağı düşünülüyor.

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