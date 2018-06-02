AKP'nin seçim çalışmaları: Yeni emeklilere 'seçim' ikramiyesi

AKP'nin yurttaşlara 'seçim rüşveti' çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana’nın Ceyhan ilçesinde partisinin düzenlediği etkinliklere katıldı. Bakan Sarıeroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada 100 bin yeni emeklinin de bayram ikramiyesi alacağını açıkladı.

Adana Ceyhan’da esnaf ve muhtarlarla buluşan Bakan Sarıeroğlu, iftar programına katıldı. Esnafı da ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Sarıeroğlu, kendisini en mutlu eden çalışmaların başında emeklilere yönelik düzenlemenin geldiğini söyledi.

Ödemelerin bayramdan önce gerçekleşeceğini dile getiren Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"En son ve en büyük mutluluk veren, emeklilerimizle ilgili iki bayramda ikramiyeyle ilgili uygulamamız. İnşallah ödemeleri bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Ayın 8’inde Bağ-Kur ve SSK ile ilgili ödemeleri, 7’sinde Emekli Sandığı’ndaki ikramiyelerimizi ödeyeceğiz. 11-12-13’ünde de Emekli maaşlarının ödemelerini gerçekleştireceğiz. O kadar titiz davrandık ki 12,3 milyon emeklimizle ilgili bu düzenlemeyi gerçekleştirdik. Helali hoş olsun, çok uzun zamandır talep edilen bir şeydi. Yaklaşık 4-5 aydır çantamızda olan bir düzenlemeydi. Taşeron konusunu bitirip ondan sonra başlayalım diye hedeflemiştik. Ondan sonra bir sürü çalışma girdi bu zamana kısmet oldu. Son bir ay içerisinde 100 bin emeklimizin daha işlemlerini tamamladık ki daha fazla emeklimiz bu imkandan faydalansın. Her gün takipteyim, inşallah 100 bin emeklimiz daha eklenmiş durumda, şu anda işlemlerini tamamladık, hiç kimseyi dışında bırakmayacağız."