AKP'nin seçim çalışmaları: Tüketiciyi kandıranın cezasına da af geldi

AKP hükümeti, vatandaşı kandıran ve tüketici yasalarına karşı gelen firmaların kesinleşmiş cezalarını yarı yarıya düşüren yeni bir düzenleme çıkardı.

Tüketici örgütlerinin büyük tepkisine rağmen çarşambadan itibaren uygulanmaya başlanan düzenlemeyle birlikte, konut kredisi faizini sözleşmeye aykırı olarak yükselten bankalar, vatandaşa yersiz borç çıkaran elektrik, su ve doğalgaz şirketlerine, garanti şartlarına uymayan firmalara kesilen cezaların yarısı, mağdur vatandaşa hiç sorulmadan silinecek.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Tüketici Kanunu'na aykırı hareket eden firmalara ya da kişilere kesilen idari para cezalarının uzlaşma yoluyla yüzde 50'ye varan oranlarda silinmesini öngören yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre, yasaları çiğneyip tüketicileri mağdur ettiği için cezaya çarptırılan tüm bankalar, firmalar ya da bireyler kesinleşmiş cezalarının düşürülmesi için bakanlıkta oluşturulan "uzlaşma komisyonlarına" başvuru yapabilecekler. Sadece üç bürokrattan oluşacak komisyonların başkan ve üyelerini bakanlık müsteşarı, müsteşar yardımcısı, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile daire başkanlarının arasından Gümrük Bakanı seçecek.

Cezaları düşürme yetkisine sahip bu komisyona sadece, tüketiciyi mağdur ettiği için ya da yasaları çiğneyerek devlet otoritesine karşı geldiği için cezaya çarptırılan firmalar ve kişiler başvuru yapabilecek. Zarara uğrayan tüketiciler komisyona alınmayacak. Üç kişilik komisyon dilediği firmanın cezasını yüzde 50'ye varan oranlarda indirecek, dilediği firmanın cezasında ise indirim yapmayacak. Üstelik bu komisyon indirimi niçin yaptığı, hangi gerekçeyle indirime gittiği konusunda hiçbir bilgiyi kamuoyuna açıklamak zorunda olmayacak.

ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Düzenlemeye Tüketici Hakları Derneği'nden (THD) sert eleştiri geldi.

THD Başkanı Turhan Çakar, SÖZCÜ'ye yaptığı değerlendirmede, “Tüketici yasalarındaki cezaların düşük olmasından dolayı tüketici zaten yeterince korunamıyor. Cezaların düşüklüğü yetmiyormuş gibi şimdi bir de tüketiciyi aldattığı, kandırdığı ve kanunlara uymadığı için yasadaki 48 farklı maddeden ceza almış bankaların, şirketlerin cezaları yarı yarıya indirilecek, suçlu şirketler ödüllendirilecek. Bu düzenlemeyle tüketici yasaları fiilen öldü, ruhuna Fatiha okunabilir” dedi.