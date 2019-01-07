AKP'nin satmaya hazırlandığı askeri tank palet fabrikasında Katar ortaklı BMC'ye atölye tahsis edildi

Sakarya’nın Arifiye ilçesindeki askeri tank palet fabrikasının özelleştirme kararından altı ay önce, Katar ortaklı BMC’ye atölye tahsis edildiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla özelleştirme kararı alınan Sakarya’daki Milli Savunma Bakanlığı’na ait tank palet fabrikasında, aylar öncesinden, Ethem Sancak ve Katar ortaklığındaki BMC’ye bedelsiz atölye ve arazi tahsisi yapıldığı ortaya çıktı. Özelleştirme kararı alınmadan aylar önce BMC’ye atölye ve alan tahsis edilmesi, “ihalenin adrese teslim” olacağını ortaya koydu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, geçen hafta, fabrikaya yaptığı ziyaret de “özelleştirme konusundaki endişeleri” gidermezken, fabrikada örgütlü Türk Harb-İş Sendikası, özelleştirmeye karşı direnişini sürdürme kararı aldı.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla, Resmi Gazete’nin 20 Aralık 2018 tarihli sayısında yayımlanan kararla, Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan ve "tank palet fabrikası" olarak bilinen Milli Savunma Bakanlığı 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü özelleştirme kapsamına alındı. Kararda, özelleştirmenin işletme hakkının devri yoluyla yapılacağı, işletme hakkının 25 yıl süreyle devredileceği belirtildi. 1975 yılında kurulan ve tamamen yerli üretim yapan tank palet fabrikasında, "Fırtına Obüsü" ile "Poyraz" adlı mühimmat ikmal aracının yanı sıra gündüz ve gece görüş dürbünleri, tank ve tırtıllı araç paleti üretiliyor. Fabrikada, Leopard 1 ve 2 tanklarının ve diğer tankların modernizasyonu da gerçekleştiriliyor.

HULUSİ AKAR ZİYARET ETMİŞTİ

Fabrikanın özelleştirilmesi kararına, muhalefet partileri ve Türk Harb-İş’ten tepki yükselirken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, fabrikanın özelleştirme kararına yönelik tepkileri yatıştırmak için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile birlikte 4 Ocak’ta fabrikayı ziyaret etmişti. Fabrikanın özelleştirme kararından geri adım atılmayacağının işaretini veren Akar, “özelleştirme kararının satış anlamına gelmediğini” de savundu.

PEŞKEŞ HAZIRLIĞI ALTI AY ÖNCE BAŞLAMIŞ

Tank palet fabrikasının özelleştirilmesi ilk olarak gündeme geldiğinde fabrikanın, bir dönem AKP MKYK üyesi de olan Ethem Sancak ile Katar ortaklığındaki BMC’ye devredileceği iddiaları gündeme gelmişti. Muhalefet partileri, fabrikanın Sancak’a "adrese teslim" ihale yoluyla verileceğini dile getirmişlerdi. Fabrikanın BMC’ye devredilmek için hazırlıkların ise çok önceden başladığı ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, altı ay önce Tank Palet Fabrikası’nda BMC’ye iki atölye ve bir boş arazinin bedelsiz olarak kiralanması yönünde bir emir gönderdi. Bakanlık, geçen hafta da fabrikaya yeni bir emir göndererek, fabrikanın tank bölümünde bulunan imalat atölyesinde 4 bin 200 metrekarelik bir bölüm ile 3 dönüm büyüklüğünde üzeri beton kaplı olan bir arazinin BMC’ye bedelsiz olarak tahsis edilmesini istedi. Tank Palet Fabrikası’nın özelleştirme kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından altı ay önce ve Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra fabrikada BMC’ye bedelsiz alan tahsis edilmesi, özelleştirme ihalesinin de "adrese teslim" olacağını ortaya koydu.

SÜPER TEŞVİKE RAĞMEN İNŞAAT DURMUŞTU

Türkiye’nin ana muharebe tankı olarak tanıtılan Altay’ın seri üretimi ve bu tank için motor geliştirme ihalesini geçen yıl BMC kazanmış, BMC’nin bu tankı Sakarya’nın Karasu ilçesinde yapacağı fabrikada üreteceği açıklanmıştı. Ağustos ayında BMC’ye Sakarya’ya yapılacak yatırım için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, KDV iadesi, yüzde yüz oranında kurumlar vergisi indiriminin de aralarında bulunduğu ‘süper teşvik’ olarak adlandırılan devlet teşviki sağlanmıştı. Ancak ekim ayında BMC’nin Karasu’daki fabrikasının inşaatı durduruldu. Tank Palet Fabrikası’nın devriyle BMC’nin sıfırdan fabrika kurmak yerine halihazırdaki fabrikanın modernizasyonu ile tank üretimine başlayacağı ifade ediliyor.

'ÇALIŞANLARI TATMİN EDECEK BİR AÇIKLAMA YAPILMADI'

Türk Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Tank Palet Fabrikası’nı ziyaretinde yaptığı açıklamalarla ilgili olarak, “Sayın Bakanımız, ‘Çalışan arkadaşlarımızın özlük hakları korunacak’ dedi. Biz bunu SEKA’da da gördük, Türk Telekom’da da gördük. Özlük hakları denildiğinde size bir seçenek sunuluyor; ‘Alan firmayla çalışmıyorsanız, özlük hakkını al git’ diyorlar, özlük hakkından kasıt bu. Dolayısıyla burada çalışanları ve sendikayı tatmin edecek bir açıklama yok” dedi. Yavuz, Akar’ın “Amacımız fabrikayı güçlendirmek ve stratejik seviyede ürünleri üretecek hale getirmektir” sözlerini de eleştirerek, “Bakanımızın ‘Bu yapıyla üretime geçilemez’ sözlerini biz kabul etmiyoruz. O zaman madem burada seri üretim yapılacak kapasite yok, nasıl 50 milyon dolar yatırımla taşeron firmayla üretim yapacağız? Ben orada doyurucu bir açıklama görmedim. Bu fabrikanın öyle bir kapasitesi olmasa zaten özelleştirme kapsamına almazlardı” ifadelerini kullandı.

19 OCAK'TA EYLEM VAR

Yaşar Yavuz, “Bizim derdimiz, fabrikanın ordu malı olarak kalması. Bunun haricinde hiçbir şey bizi tatmin etmez. Önemli olan, ordunun malının orduda kalması. Katar firmasının buraya girmesini asla istemiyoruz. Bu nedenle mücadelemize devam edeceğiz. Gücümüz neye yetiyorsa o ölçüde mücadelemizi sürdüreceğiz” değerlendirmesini yaptı. Fabrikanın özelleştirilmemesi için açılan imza kampanyası sürerken TBMM’deki tüm milletvekillerine fabrikanın önemini anlatan ve özelleştirilmemesi çağrısında bulunan bir mektup gönderildi. 19 Ocak’ta ise Sakarya’da özelleştirmeye karşı kitlesel bir eylem yapılacak.