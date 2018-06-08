AKP'nin sandık oyunu başladı

İstanbul Bağcılar’da sandık kurulları için okullardan ilçe seçim kuruluna gönderilen listeden Eğitim Sen’li öğretmenlerin isimleri çizildi. 113 birimde yüzlerce sandık başkanının tamamı hükümete yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir-Sen’li öğretmenlerden oluştu. Benzer bir uygulamanın ülkenin pek çok yerinde hayata geçirildiği belirtiliyor.

AKP 24 Haziran seçimleri öncesi sandık oyunlarına başladı.

İstanbul Bağcılar’da sandık kurulları için okullardan İlçe Seçim Kurulu’na gönderilen listelerin üstü çizildi. Eğitim-Sen’li öğretmenler liste dışı kalırken 113 birimde yüzlerce sandık başkanının tamamı hükümete yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir-Sen’li öğretmenlerden oluştu.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, benzer tablonun Ankara ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok kentte yaşandığı öğrenildi. CHP Bağcılar’da yaşanan skandalı İlçe Seçim Kurulu’na taşıyarak ‘sandık kurullarının’ yeniden belirlenmesini talep etti. 26 yıldır aynı yerde çalıştığını söyleyen Eğitim- Sen İstanbul 1 No’lu Şube Örgütlenme Sekreteri İsmail Demir, tepkisini, “Adil olması gereken okul müdürlüklerinin Bağcılar İlçe Seçim Kurulu’na gönderdiği listenin uygulanmasıydı. Eğitim-Sen üyesi öğretmenler makaslanarak, yerlerine Eğitim- Bir-Sen üyeleri görevlendirildi. Sanki sandıkları birilerinden kaçırıyormuş gibi bir yaklaşım tarzı var” sözleriyle dile getirdi. Ankara 1 No’lu Şube Örgütlenme Sekreteri Levent Abbas Varol ise “okullarımıza yakın yerde oturmayan, uzak bölgelerden başka öğretmenler görevlendiriliyor” diyerek listelere tepki gösterdi.