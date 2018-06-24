AKP'nin sahte müşahit kartlarına dikkat!

İHD, AKP'nin kullandığı İçişleri Bakanlığı logolu müşahit kartlarının sahte olduğuna ve geçerli sayılamayacağına dönük bir uyarı paylaştı. Konu, YSK'ya taşındı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkezi, sandık başında kullanıldığı belirtilen sahte müşahit kartlarına karşı uyardı.

İçişleri Bakanlığı logolu sahte kartların, kimi bölgelerde AKP'liler tarafından kullanıldığı görülmüştü.

İHD, konu hakkında Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuru yaptı.

İHD konu hakkındaki mesajında; "Seçmenlerin Dikkatine! Bu kartın yasal geçerliliği yoktur. İHD olarak YSK’ya başvuru yaptık. Herkesi oy kullanmaya, sandıklara ve sonuç tutanaklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sahte müşahit kartları şöyle;