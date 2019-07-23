AKP’nin rant sarayları kriz etkisinde: AVM’lerde dört bin dükkan boş kaldı

Her kentte bulunan ve plansızca yapılan çok sayıda AVM, perakende sektöründe bir balon yarattı. Avrupa’ya inşa edilen 2,6 milyon metrekarelik AVM’nin beşte biri Türkiye’de bulunurken, 4 binden fazla mağazanın boşta beklediği bildirildi.

Türkiye’de AKP dönemiyle birlikte her kente AVM inşa edildi. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 14 olan AVM’lere, yalnızca 2018 yılında 525 bin metrekarelik, yaklaşık 71 futbol sahası büyüklüğünde yenileri eklendi.

Son dört yıldır ayda bir AVM açılırken, Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan “Avrupa Alışveriş Merkezleri Geliştirme Raporu” başlıklı araştırmasının sonuçlarına göre, Avrupa’ya inşa edilen 2,6 milyon metrekarelik AVM’nin beşte biri Türkiye’de.

BİNLERCE MAĞAZA BOŞ

Her yerde mantar gibi biten AVM’ler de krizin eşiğinde. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, 4 binden fazla mağazanın halen boş durduğunu belirterek, vergi indirimi talep ettiklerini açıkladı.

Vatandaşların harcamalarının kısıtlandığına vurgu yapan Öncel, “Örneğin TÜİK verileri mayıs ayında takvim etkilerinden arındırılmış perakende satış hacminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 daraldığını gösteriyor. Aynı dönemde cirolarda yüzde 15,6’lık bir artış var. Ancak bu artışın neredeyse tamamı maliyetlerin bir bölümünün fiyatlara yansımasından kaynaklanıyor. İlk 6 ayda perakende cirolarının reel anlamda ekside olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.