AKP'nin planı: Vekiller komisyonda konuşsun, genel kurulda sussun

Yasa önerilerinin TBMM’den daha hızlı geçmesi için formül arayan AKP, Meclis içtüzüğünde yapılacak uyum çalışması için komisyon kurdu.

AKP’nin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan son MYK’sinde, TBMM içtüzüğünde yapılması gereken uyum değişiklikleri görüşüldü.

İçtüzüğün yeni sisteme uyumunun sağlanması için bir komisyon kurularak çalışma yapması kararlaştırıldı.

AKP’nin komisyonu, bir içtüzük değişikliği önerisi hazırlayarak MHP’ye sunacak. MHP ile uzlaşmaya varılması durumunda içtüzük değişikliği önerisinin yeni yasama yılında Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

AKP'NİN HIZ MERAKI

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre AKP, içtüzük değişikliği çalışmaları sırasında, yine yasa önerilerinin TBMM Genel Kurulu’ndan hızlı geçirilmesine odaklanacak.

AKP kurmayları, yasa önerilerinin asıl tartışma ve görüşme yerinin ihtisas komisyonları olduğunu belirterek, şu görüşleri dile getiriyor: “Yasa yapmanın asıl mutfağı komisyonlar. Bu nedenle çıkarılacak yasaların komisyonlarda en ince ayrıntısına kadar görüşülüp müzakere edilmesi gerekir. Mevcut sisteme baktığınız zaman komisyonlarda da aynı isimler, genel kurulda da aynı isimler konuşuyor. Oysa genel kurulda komisyondaki gibi uzun görüşmelere gerek yok. Bu nedenle genel kurul aşaması daha kısa tutulmalı.”

AKP’nin, komisyon çalışmalarına ağırlık verip yasa önerilerinin genel kuruldan hızla ve kısa sürede geçirilmesi için düzenleme getirmesi bekleniyor.

AKP içinde muhalefetin de sıkça eleştirdiği yasa değişikliklerinin "torba öneri" biçiminde getirilmesinin doğru olmadığı, bu yöntemden vazgeçilmesi gerektiği değerlendirmesi yapılıyor. Seçimlerin ardından getirilen ilk iki yasal düzenlemenin zaman darlığı ve aciliyet nedeniyle torba biçiminde olduğunu kaydeden AKP kurmayları, “Torba öneri yönteminin artık bırakılması lazım. Her düzenlemenin kendi yasası içinde yapılmasına yönelik olarak içtüzüğe net bir ifade konabilir” diyor.