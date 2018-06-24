AKP'nin paralel eğitim kurumu Maarif Vakfına, bütçeden 351 milyon lira aktarılacak

Bugün Resmi Gazetede Bakanlar Kurulu’nun Milli Eğitim Bütçesinden Maarif Vakfına 351 milyon lira aktarılmasına ilişkin bir kararı yayımlandı.

Türkiye Maarif Vakfı, Haziran 2016’da çıkarılan 6721 sayılı Yasa ile kurulmuştu. Bütçe disiplini dışında ve faaliyetlerini kamu kurumlarının uyması gereken kurallara uymaksızın sürdürebileceği bir ortam oluşturulmuştu. Bu nedenle de paralel devlet olarak tanımlanıyordu.

Kurulduğu Haziran 2016’dan bu yana Türkiye Maarif Vakfı’na Milli Eğitim Bütçesinden üçüncü kez kaynak aktarılıyor.

Anılan Vakfa Haziran 2016’da 90 milyon; Ağustos 2017’de 241 milyon lira aktarılmıştı. Bugün yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile aktarılan 351 milyon lirayı da eklediğimizde üç yıl içinde 782 milyon lira aktarılmış oldu.

Vakıf, 6721 sayılı Yasaya göre; “yurt dışında örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi ve dışında bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek” amaçlarıyla kuruldu. Her türlü vergi ve resimden bağışık tutuluyor ve bedelsiz kamu taşınmazları tahsis edilebiliyor.

soL'da 17 Ağustos 2017 günü yayımlanan bir haberde Vakfın 12-15 Temmuz 2017’de Bolu Büyük Abant Otel'de yıllık istişare toplantısı düzenlediği bilgisine yer verilmiş ve Maarif Vakfı Başkanının yaptığı konuşmasından kısa bir alıntı yapılmıştı. Vakıf Başkanı amaçlarının; “Erdemli bireyler yetiştiren bir marka olmak, iyi ve güzel insanlar yetiştirmek” olduğunu belirtiyor ve güzel insan denildiğinde “İslami anlamda olgunluk” anlaşılması gerektiğini vurguluyordu.

Haberde, Vakfın sitesinde yer alan şu sözlere de yer verilmişti; “Türkiye'nin din öğretimindeki tecrübesi bizim için çok önemli zira bu konuda oldukça ciddi yol alınmış durumda. Bizler de ülkemizde imam hatip modelini uygularsak, belki 10 yıl sonra bizimde imam hatipli bir cumhurbaşkanımız olabilir"