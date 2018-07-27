AKP'nin operasyon yapacağı yeni cemaat belli oldu: 'Ben reddedince Gülen’e gittiler...'

Furkan Vakfı ve Adnan Oktar Cemaati'ne yönelik operasyonun ardından AKP'ye destek vermeyen tarikat ve cemaatlere operasyon yapılacağı iddiaları gündeme gelmiş, Nurcu Yeni Asya gazetesi de AKP medyası tarafından hedef alınmıştı. Bugün bir başyazıyla kendisini savunan Yeni Asya, Gülen'e ilişkin dikkat çeken bir bilgi aktardı. Süren tartışma ve Yeni Asya ekibinin seçimlerde 'Millet İttifakı'na verdiği destek, yeni operasyonun ayak sesleri olarak yorumlanıyor.

Nurcu Yeni Asya gazetesi ve AKP medyası arasında devam eden tartışmanın ardından Yeni Asya gazetesinde bugün bir baş yazı kaleme alındı.

"Hukuk herkese lazım olur" başlıklı başyazıda, "20 aylık OHAL sürecinin geride kaldığı bir dönemeçte, cemaat ve tarikatları hedef alan iftira yüklü kara propagandaların yoğunlaştırılmasını esefle karşılıyor ve kınıyoruz" denildi.

Yazıda, Gülen'e ilişkin bir bilgi de paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:

Yozlaşmış ve şirazeden çıkmış, kriminal boyutları da olan bazı yapılar üzerinden cemaat ve tarikatların hedef gösterilmesi kabul edilemez.

Masumiyet karinesi, suç ve cezanın şahsîliği, âdil yargılanma, savunma ve lekelenmeme hakları gibi en temel hukuk ilkelerinin ihlaliyle ortaya çıkan mağduriyetlere, aynı duyarsızlığı sürdürerek yenilerinin eklenmesine meydan verilmemelidir.

Bu meyanda Yeni Asya’nın, evvelce de defaatle maruz kalıp, her defasında sağlam delil ve argümanlarla reddederek sahiplerine iade ettiği iftiraların, bu geçiş sürecinde aynı mahfillerce yine tekrarlanmasını yeni bir provokasyon olarak değerlendiriyoruz.

Yarım asırlık tarihi her hal ve şartta darbelerle mücadele, demokrasi, hukuk ve adalet gibi temel değerlere ne pahasına olursa olsun sahip çıkma örnekleriyle dolu olan Yeni Asya’nın herkes tarafından bilinen sağlam ve onurlu duruşu ve çizgisi, seviyesiz ve aşağılık iftiralarla lekelenemez.

Sahiplerinin bir kez daha yüzüne çarptığımız bu iftiraları aynı zamanda yargıya da taşıdığımızı ve hukuk zemininde sonuna kadar takipçisi olacağımızı duyuruyoruz.

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Daha 1971’deki İzmir Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yargılandığı dönemde kendisine atfedilen Nurculuk nitelemesini reddetmiş olan ve 1974’te Yeni Asya ile yolunu tamamen ayıran Fethullah Gülen ise özellikle bu noktalardaki farklı yöneliş ve uygulamaları ile öne çıkmıştır. 12 Eylül’den sonra darbecilerin belli şartlar karşılığında birlikte çalışma teklifinde bulunduğu Mehmet Kutlular’ın, “Ben reddedince Gülen’e gittiler” açıklaması, sonraki süreç ve gelişmeler dikkate alındığında son derece manidardır. Gülen’in önünün açılması ve görünen görünmeyen yoğun desteklerle getirildiği nokta, Kutlular’ı teyid etmiştir. Zamanla bu destek Türkiye’nin inisiyatif ve kontrolünden çıkmış ve uluslar arası “ılımlı İslâm” projeleri için kullanılma boyutuna ulaşmıştır.

'FETÖ'CÜ DEDİLER'

Geçtiğimiz günlerde AKP'nin birçok yayın organında, Takvim gazetesinde yayımlanan haber yer alırken, Yeni Asya'ya ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı:

Kripto biçimde FETÖ'nün çıkarlarına hizmet eden yayınlarıyla bilinen Yeni Asya gazetesi, bugün de kirli algı operasyonuna devam etti. 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ ile ilişkisi sıkça gündeme gelen Yeni Asya'nın, bir terör örgütü ile böylesine kripto işbirliğinİ nasıl sürdürdüğü merak ediliyor. FETÖ'nün medya üzerinden yürüttüğü algı çalışmalarının en önemli halkası durumunda olan Yeni Asya Gazetesi, yine operasyonlarına hız verdi. 15 Temmuz 2016'dan sonra örgüt ile ilgili propaganda haberlerinin ve algı operasyonlarının merkezi durumuna gelen sözde gazete, bugün attığı manşetle bir kez daha FETÖ yanlısı olduğunu gözler önüne serdi. FETÖ ve ByLock nedeniyle tutuklu bulunan bir şahsı "Bir bebek daha cezaevinde" manşetiyle aklama operasyonu yaptı. Dünyadaki en kutsal değerlerden biri olan "çocuk/bebek sevgisini" kendi kirli amaçlarına alet ederek FETÖ'yü masumlaştırmaya çalışan Yeni Asya'nın bu manşeti ilk olmadığı gibi son olacağa da benzemiyor. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden bu yana FETÖ, sürekli bebekler ve çocuklar üzerinden Yeni Asya'nın haberinde olduğu gibi kara propaganda yürütüyor.

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