'AKP'nin MHP'ye bıraktığı büyükşehirler belli'

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Her bölgeden bir belediye MHP’ye' başlıklı yazısında, AKP ile MHP arasındaki yerel seçim ittifakının detaylarını yazdı.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP ile MHP'nin yerel seçimlerde yapacağı işbirliğine dair kulis yazdı.
Sarıkaya, "Her bölgeden bir belediye MHP’ye" başlığıyla yayımlanan yazısında "AKP ile MHP arasında devam eden ittifak görüşmelerinde son noktaya gelinmiş. Baştan varılan mutabakat gereği zaten MHP’nin elinde bulunan büyükşehirlerden AKP’nin aday çıkarmaması kararı alınmıştı" dedi.
"Nitekim MHP lideri Devlet Bahçeli de dün grup toplantısı sonrası görüşmelerin 30 büyükşehir üzerinden yürütüldüğünü açıkladı. 'Partizanca değil, akıllıca bir yol izlenmektedir' dedi" ifadesini kullanan Sarıkaya, şöyle devam etti:
- AKP'nin devrettiği büyükşehirler belli; MHP’nin elinde olan Adana, Manisa ve Mersin… Bu illerin ilçelerinde uygulanacak model de bir süre önce karara bağlanmıştı… Bu mutabakatın devamında uzlaşmışlar… Buna göre ilçe geçen seçim ittifaktan biri tarafından alınan yerde yine aynı parti aday çıkaracak. İlçe eğer öteki partilerden birinin elindeyse, geçen seçim o seçim bölgesinde ittifak partilerinden kim önde çıktıysa onunla seçime girilecek, diğeri aday göstermeyecek. Örneğin Adana Büyükşehir mevcut da elinde olduğu için MHP’ye bırakılacak, AKP aday çıkarmayacak.
- Şu an CHP’de olan Seyhan ilçesinde geçen seçim ikinci AKP çıktığı için MHP bu ilçede aday göstermeyecek. Benzer şekilde CHP’nin elinde olan Çukurova’da da MHP ikinci parti olduğu için bu bölgede de AKP aday çıkarmayacak… Mersin’de büyükşehirle birlikte 7 ilçe ile Manisa’da da yine büyükşehir ile birlikte MHP’nin elinde olan 6 ilçede AKP aday göstermeyecek.
- Aradan geçen bir haftada yapılan görüşmelerde AKP ile MHP’nin karşılıklı jestleri devam etmiş. MHP’ye bununla birlikte diğer büyükşehirlerin bölgelerinden birer ilçenin bırakılması yönünde eğilim belirmiş. İttifak görüşmelerindeki sürece vakıf siyasinin aktardığına göre, örneğin İstanbul’un üç bölgesinden birer ilçe MHP’ye bırakılacak. AKP bölgelerin her birinden birer ilçede belediye başkan adayı göstermeyecek. İstanbul’da birinci bölgede 15, ikinci bölgede 13, üçüncü bölgede ise 14 ilçe bulunuyor. Bu üç bölgedeki ilçelerden birinde AKP aday çıkarmayacak. Benzer şekilde yine üç bölgeden oluşan Ankara’da da her bir bölgeden birer olmak üzere üç ilçede MHP çıkaracak AKP göstermeyecek.