'AKP'nin MHP'ye bıraktığı büyükşehirler belli'

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 'Her bölgeden bir belediye MHP’ye' başlıklı yazısında, AKP ile MHP arasındaki yerel seçim ittifakının detaylarını yazdı.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP ile MHP'nin yerel seçimlerde yapacağı işbirliğine dair kulis yazdı.

Sarıkaya, "Her bölgeden bir belediye MHP’ye" başlığıyla yayımlanan yazısında "AKP ile MHP arasında devam eden ittifak görüşmelerinde son noktaya gelinmiş. Baştan varılan mutabakat gereği zaten MHP’nin elinde bulunan büyükşehirlerden AKP’nin aday çıkarmaması kararı alınmıştı" dedi.

"Nitekim MHP lideri Devlet Bahçeli de dün grup toplantısı sonrası görüşmelerin 30 büyükşehir üzerinden yürütüldüğünü açıkladı. 'Partizanca değil, akıllıca bir yol izlenmektedir' dedi" ifadesini kullanan Sarıkaya, şöyle devam etti: