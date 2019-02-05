AKP'nin 'medya mahallesi' karıştı: Ahlaksızlığın zirve yaptığı nokta

Yıldıray Oğur’un Saadet Partisi'nin kanalı TV 5’teki 'Medya Analiz' programına konuk olan Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, '12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat dönemlerinde yazdım. Kendimi bu zamandaki kadar kısıtlı bir duygu içinde görmedim' derken, bu sözler AKP'li yazarlar tarafından sert sözlerle eleştirildi. Taşgetiren, kendisine yönelen eleştirilere, 'Ahlaksızlığın zirve yaptığı nokta' diyerek tepki gösterdi.

Son dönemde yaptığı değişiklikler ve transferleriyle dikkat çeken Saadet Partisi'nin kanalı TV 5, geçtiğimiz cuma yaptığı bir programla AKP'nin "medya mahallesini" karıştırdı.

AKP küskünlerinin oluşturduğu Karar gazetesi yazarlarından Yıldıray Oğur'un programına Star gazetesindeki yazısının sansürlenmesi sonrası gazeteden ayrılan ve Karar'a katılan Ahmet Taşgetiren konuk oldu.

Programda AKP'yi eleştiren Taşgetiren, “12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat dönemlerinde yazdım. Kendimi bu zamandaki kadar kısıtlı bir duygu içinde görmedim" derken, bu sözler AKP medyasında sert eleştirilere konu oldu.

HİLAL KAPLAN VE KARAGÜL'DEN SERT TEPKİ

Sabah yazarı Hilal Kaplan, "Nevşin Mengü ile Ahmet Taşgetiren’i birleştiren karanlık" derken, Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül ise, "Bugünleri 12 Eylül’e, 28 Şubat’a benzetmek. Hatta daha kötü diyebilmek... azıktır, günahtır, ayıptır.. Eleştiri değil, kıyas can yakıcıdır. Burada eleştirinin ötesinde bir hesap vardır. Bu bir akıl tutulması değil. Bu bir zihin karartmadır!" ifadelerini kullandı.

YANIT GECİKMEDİ

Bugün Karar gazetesinde kendisini hedef alan eleştirilere yanıt veren Taşgetiren, "12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat dönemlerinde yazdım. Kendimi bu zamandaki kadar kısıtlı bir duygu içinde görmedim" sözleri nedeniyle iktidarın kendisini aramasını, temsilci göndermesi gerektiğini belirtirken, "Nedir sizi böyle kısıtlı duygu içine iten, diye sorulur. Varsa haklı değerlendirmeleri not edilir, düzeltme yoluna gidilir, yanlış bilgilerden yola çıkılıyorsa açıklama yapılır" ifadelerini kullandı.

Cuma gecesinden bu yana bir fırtınanın koptuğunu belirten Taşgetiren, "Ahlaki tefessühün zirve yaptığı bir sosyal medya saldırısı. Bir kere en başta sözün çarpıtılması! Güya ben 'Darbe dönemlerine alkış tutmuşum. 28 Şubat’ı övmüşüm.' İşte tam da bu! Ahlaksızlığın zirve yaptığı nokta" dedi.