AKP'nin Meclis Başkanı adayı Yıldırım mı?

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret öncesi gazetecilerin soruları yanıtlayan Yıldırım, Meclis Başkanı olup olmayacağı sorusu üzerine 'Onu nerden bileyim' dedi. Öte yandan ANKA haber ajansına göre Binali Yıldırım'ın AKP'nin Meclis Başkanı adayı olacağı kesinleşti.

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Yıldırım öncesinde soruları da yanıtladı, Pazartesi günü Başbakanlık görevinin sona ereceğini belirterek, bir sonraki görevine ilişkin bir soruya da, "Onu nereden bileyim" diye yanıt verdi.

AKP grubunun sona ermesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret ederek basına kapalı görüştü. Görüşmeye ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan CNN TÜRK yayınında yaptığı değerlendirmede, "Şu an Sayın Bahçeli de Sayın Yıldırım da iki partinin önemli yetkilileri. Şu anda Meclis Başkanlığı gündemi var. Sayın Bahçeli, 'Meclis Başkanlığıyla ilgili aday çıkarmayacaklarını, birinci olan partiye destek vereceklerini' söylemişlerdi. Bununla ilgili birlikte değerlendirme yapıyorlardır diye düşünüyorum" dedi.

CNNTÜRK'ün haberine göre, Bülent Turan ayrıca AKP grubunun başarılı başbakanlığı nedeniyle Binali Yıldırım'a bir vefa borcu olduğunu söyleyerek, "Binali Bey en iyi makamlarda olmayı hak eden bir insan. Meclisimizin de toplantılarında gördük ki, grubumuzun da kanaati Binali Beyin Meclis Başkanı olması yönünde" dedi.

Bu açıklamalarla AKP'nin TBMM Başkanı adayının Başbakan Binali Yıldırım olacağı yönündeki tahminler güçlendi. ANKA Haber Ajansı ise Yıldırım'ın AKP'nin Meclis Başkanı adayı olacağının kesinleştiğini duyurdu.

YILDIRIM: BEN NEREDEN BİLEYİM?

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, AKP grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. "Göreviniz Pazartesi itibarıyla bitiyor mu?" sorusuna, "Görevim, Cumhurbaşkanımız 9 Temmuz Pazartesi günü yemin ettiği gibi bitiyor" dedi.

Bunun üzerine Yıldırım'a, "Peki sonraki göreviniz ne olacak?" sorusu yöneltildi. Başbakan Yıldırım'ın yanıtı ise, "Onu nereden bileyim" diye yanıt verdi.

KHK YANITI

Başbakan Yıldırım, dün yayımlanacağını duyurduğu ve TSK ile Emniyetten "FETÖ" ihraçlarını içereceği belirtilen KHK de soruldu. Yıldırım, "Çalışmalar devam ediyor, uzadı biraz" dedi.