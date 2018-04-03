AKP'nin 'lale' sevdası: 10,5 milyon harcamışlar!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul'a toplam 30 milyon adet lale dikildiğini belirterek, bu güller için 10,5 milyon liralık harcama yaptıklarını söyledi.

İstanbul'da AKP'li belediyelerin dönemlerinde en meşhur harcama kalemi olan laleler yine gündemde.

İstanbul'da "Şimdi Lale Mevsimi" sloganıyla düzenlenen 13'üncü Lale Festivali başlamasına ilişkin konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, laleler için yaptıkları harcamayı açıkladı.

Uysal, şöyle konuştu:

"Biz 1-30 nisan arasındaki lale festivalinde bu Emirgan Parkı'na yaklaşık 3,5 milyon adet lale ekilmiş vaziyette. Toplam İstanbul geneline 30 milyon adet. Daha önceleri Türkiye'de yeteri kadar üretim yapılmadığı için belki de yurt dışından getirmeler başladı ama... Bugün itibarıyla lalelerimizin tamamı yerli ve milli. İstanbul'un Şile'nin Çatalca'nın köyleri, İstanbul dışında belirli yerlerde köylülerimize üretim yaptırılarak bu lalelerimiz Türkiye'den temin ediliyor. Herkes şunu merak ediyor. Bu kadar 30 milyon lale, etkinlik. Maliyeti ne? Yapılan tüm etkinliklere yaptığımız harcamamız 10,5 milyon"

Yapılan 10,5 milyonluk harcamanın sadece laleler için yapıldığını belirten Uysal, "O manada baktığımız zaman herhangi iki parkın peyzajına harcadığımız rakamdan çok yüksek değil" ifadelerini de konuşmasına ekledi.