AKP'nin krizi örtme çabası: SGK sigortalı sayısını gizliyor

Kayıtlara dayalı olarak işsizlik verilerinin görülebilmesinde kullanılan aylık sigortalı sayısı verileri SGK tarafından gizleniyor. Veriler Aralık 2018'den beri açıklanmıyor.

TÜİK, ankete dayalı Hanehalkı İşgücü Araştırması yoluyla araştırma yapıp her ay anket sonuçlarından tahminlerde bulunarak Türkiye işgücü piyasası verilerini açıklarken; İŞKUR ve SGK kayıtlara dayalı veriler sunuyor.

Bu nedenle işgücü piyasası açısından TÜİK, SGK ve İŞKUR verilerinin bir arada değerlendirilmesi önem taşıyor.

ARALIK'TAN BERİ AÇIKLANMIYOR

Birgün'ün haberine göre TÜİK’in Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarını düzenli olarak açıklamasına rağmen İŞKUR ve özellikle SGK verilerinin açıklanmasında gecikmeler oluyor.

SGK aylık sigortalı sayısı istatistiklerini, Aralık 2018’den bu yana açıklamıyor. Yani 2019 yılına ait tek bir veri bile kamuoyuyla paylaşılmadı. İŞKUR, Şubat 2019 verilerini kısa bir süre resmi internet sitesinde tuttuktan sonra kaldırdı. SGK ise işsizlik ve istihdamla ilgili önemli gelişme ve tartışmaların olduğu dönemlerde verileri açıklamıyor.

Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yanıtlanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

CİMER BAŞVURUSU BEKLEMEYE ALINDI!

CHP’li vekil Bakan, konuyla ilgili geçen hafta 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)’e bilgi edinme başvurusu da yaptı.

Murat Bakan’ın başvurusu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "yazışma/değerlendirme süreci" nedeniyle beklemeye alındı.

‘KRİZ VATANDAŞIN GIRTLAĞINA ÇÖKTÜ!’

Murat Bakan, açıklamasında şunları söyledi:

“Ülkemizin en büyük bütçeli kuruluşlarından biri olan, 2018 yılı geliri 381 milyar TL olan, aktif sigortalılar, emekliler ve bağımlılar dahil toplam 70 milyon insana hizmet veren ve kayıtlı istihdamla ilgili en büyük ve en geniş veri tabanına sahip olan; işe giriş ve ayrılma bildirgeleri elektronik ortamdan ulaştırılan, primleri tahsil eden, emekli aylıklarını ödeyen ve 33 binden fazla çalışanı olan SGK, aylık sigortalı verilerini gizleyerek saygınlığını ve güvenilirliğini zedeliyor. TÜİK Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; Şubat 2018’de 28 milyon 166 bin olan toplam istihdam, 811 bin kişi azalarak Şubat 2019’da 27 milyon 355 bine gerilemiş. Krizin başladığı Ağustos 2018 ile Şubat 2019 arasında istihdamdaki kayıp 1 milyon 963 bin… Eğer SGK sigortalı işçi sayısına ilişkin verileri açıklamış olsaydı bu istihdam kaybının ne kadarının sigortalı işçilerden kaynaklandığı ortaya çıkacaktı. Ekonomi kontrollerinden çıktı, krizi yönetemiyorlar. İşsizlik ve istihdamla ilgili önemli gelişme ve tartışmaların olduğu dönemler ya da seçim dönemleri gibi kritik süreçlerde gerçek verileri açıklamıyorlar. Gerçekleri saklayarak hiçbir şey elde edemeyecekler. Kriz vatandaşın gırtlağına çöktü!”

CHP'Lİ VEKİL ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANINA SORDU

Murat Bakan, Çalış ve Sosyal Hizmetler Bakanı'na şu soruları yöneltti:

1 – Ülkemizin en büyük bütçeli kuruluşlarından biri olan, 2018 yılı geliri 381 milyar TL olan, aktif sigortalılar, emekliler ve bağımlılar dahil toplam 70 milyon insana hizmet veren ve kayıtlı istihdamla ilgili en büyük ve en geniş veri tabanına sahip olan SGK hangi gerekçe ile beş aydır sigortalı verilerini açıklamamaktadır?

2 – İşe giriş ve ayrılma bildirgeleri elektronik ortamdan ulaştırılan, primleri tahsil eden, emekli aylıklarını ödeyen ve 33 binden fazla çalışanı olan SGK, sigortalı sayılarını bilmiyor mu? Ve/veya neden düzenli olarak açıklamıyor?

3 – Kurumun saygınlığını ve güvenilirliğini zedeleyen SGK yönetimi, 2019 yılının aylık sigortalı verilerini ne zaman açıklayacaktır?

İŞSİZ SAYISINDA REKOR KIRILIYOR

Geçtiğimiz aylarda DİSK-AR tarafından hazırlanan İşsizlik ve İstihdam Raporu geniş tanımlı işsiz sayısının 7 mlyon 552 bine yükseldiğini ve Türkiye'de bütün zamanların en yüksek işsiz sayısına ulaşıldığını ortaya koydu.

Rapora göre istihdamda 2,2 milyon erime yaşandı.

CHP RAPORUNA GÖRE 9 MİLYONA DAYANDI

CHP tarafından bu ay yayımlanan ekonomik durum raporuna göreyse Türkiye'de gerçek işsiz sayısı 8 milyon 475 bine ulaştı.

Türkiye’de 4 milyon 730 bin kişi işsiz olduğunu söyleyen TÜİK rakamları ve diğer resmi rakamlar bu sayının çok daha altında.

SGK'nin aylık sigortalı verileri yayımlamasıyla istihdamdaki erime resmi kayıtlardan görülmüş olacak.