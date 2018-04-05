AKP'nin kriz yönetme biçimi: Ayran dağıtmak!

AKP'nin kriz yönetim biçimi, bugünkü Taksim İlkyardım Hastanesi yangınında yine görev başındaydı. Stratejik araçların geçiş yerine park eden belediye arabası, ayran dağıtarak çözüm üretti!

AKP'nin "dostlar alışverişte görsün" yaklaşımı, bugünkü Taksim İlkyardım Hastanesi yangını vakasında bir kez daha iş başındaydı.

Hastanenin çıkış noktası ve ambulans, itfaiye araçlarının geçiş noktasına pozisyon alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi aracı, çareyi ayran dağıtmakta gördü.

Vatandaşların tepkisini çeken belediye aracı, uyarılara rağmen yerinden kıpırdamayınca, polisin olaya müdahil olmasıyla bulunduğu yeri terk etti.

soL'a konuşan bir görgü tanığı; "En önemli kilit noktaya belediye yiyecek dağıtım aracı koymuş, iki kez uyardım, resmen izleyen halka yemek servisi, oy kapısı galiba onlar için" ifadelerini kullandı.