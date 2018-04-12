AKP'nin kömür diye dağıttığı çuvaldan taş çıktı!

AKP'nin yurttaşlara kömür diye dağıttığı çuvallardan kömür yerine taş çıktı.

Hakkari’nin Beytüşşebap İlçesi’nde, Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından halka dağıtılan yaklaşık 20 TIR dolusu kömürlerin hepsinden taş çıktı.

İçerisinden kömür yerine taş parçaları çıkan onlarca kömür torbası günlerdir ilçe meydanda bekletiliyor

Sözcü'de yer alan habere göre, kaymakamlık yetkilileri olayı doğruladılar ve sorunun, Hakkari dahil bölgenin büyük bölümünde kömür dağıtımı yapan firmadan kaynaklandığını belirttiler. “Çuvallardan kömür yerine taş çıktı” diyen yetkililer, bu nedenle hem muhtarların hem de hak sahibi vatandaşların kömürleri almadıklarını vurguladılar.

Aldığı çuvaldan taş çıkan bir yurttaş, ”Çuvalları açtık baktık, kömür yerine hepsi taş çıktı. İçişleri Bakanı da ilçemize gelmişti. Çuvalları ve içindeki taşları o da gördü. Bakan bey Vali ve Kaymakam'a ‘bunların yerine gerçek kömür gönderilsin' talimatını verdi. Ancak o günden bu yana herhangi bir gelişme olmadı. Yeni kömür gelmediği gibi, taş çıkan kömürlerin hepsi meydanda duruyor” dedi.