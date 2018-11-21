AKP'nin kıdem tazminatı oyunu: Detaylar belli oldu

AKP emekçilerin bir hak kaybı daha yaşayacağı, patronları ise sevindirecek yeni bir kıdem tazminatı formülü hazırlığında.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeni Ekonomi Programı kapsamına aldığı kıdem tazminatı düzenlemesi için hazırlıklar sürüyor.

“Sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminatı reformu gerçekleştirilecektir" ifadeleriyle raporda yer alan kıdem tazminatı düzenlemesi için yapılan çalışmadan ilk ayıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Hürriyet yazarı Ahmet Karabıyık, yeni düzenlemeye ilişkin, "Her bir çalışma yılı için, bir aylık ücret kadar değil, 21 günlük ücret kadar tazminat hesaplanacağından bahsediliyor. 21 günlük brüt asgari ücret de, güncelde (Damga vergisi düştükten sonra) net 1.410 liraya denk geliyor" bilgisini paylaştı.

Yani asgari ücret alan bir işçinin bu yıl 2014 lira olan kıdem tazminatı, yeni düzenleme sonrası 1410 liraya düşecek.

Hazırlık sadece bununla da sınırlı değil. Karabıyık, yeni düzenlemeyle birlikte işçilerin kıdem tazminatını artık patronların ödemeyeceğini belirtirken, işçilerin kıdem tazminatını ne zaman alacağına da AKP'nin karar vereceğini aktarıyor:

"Çalışanın hak ettiği tazminatı işvereni değil, devlet-fon ödeyecek. Ödeme zorluğuna düşen işverenden alınamayan kıdem tazminatı vakaları ortadan kalkacak. Biriken fon tutarı ve fondan çekiş hakkı: Her bir çalışma dönemi için çalışan adına fona para yatacağından, işçi için bu tutar üzerinden tazminat birikimi de (ve neması) oluşacak. Ancak; biriken tutarların çalışana ödenmesi için hangi koşullar olacak, şu an net değil. (en az 10 yıllık çalışma süresi, konut almak amacıyla çekiş hakkı, kendi isteğiyle ayrıldığında da ödenmesi gibi...) İşveren; her ay her çalışanı için tazminat fonuna, brüt ücretin yüzde 5.83’nü yatırmak zorunda olacak."

İSO BAŞKANI DA TALEP ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin bir açıklama yapan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, bugünkü haliyle kıdem tazminatının son derece “demode” bir uygulama olduğunu belirterek, Bireysel Emeklilik Sistemi modelini önermişti.